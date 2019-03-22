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Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü 10 Bin Fidan Dağıttı

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından "21 Mart Dünya Ormancılık Günü" kapsamında fidan dağıtıldı.

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından "21 Mart Dünya Ormancılık Günü" kapsamında fidan dağıtıldı.


Yeşili ve ormanları sevdirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, Ahmet-Ayşe İnci Camii'nde Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz, Bölge Müdür Yardımcıları, Kayseri Orman İşletme Müdürünün de katılımıyla fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca Nevşehir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından da farkındalık oluşturmak için Kapadokya yöresinde balon turu yapıldı. Fidan dağıtımı ve yapılan balon turu vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.


Yapılan fidan dağıtımı etkinliğinde vatandaşlara Sarıçam, Karaçam, Mavi Selvi, Sedir ve Badem fidan türlerinden olmak üzere toplamda 10 bin adet fidan dağıtımı yapıldı.

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