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Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü'nde İslam'da Güzel Ahlak Konferansı

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından İslam’da Güzel Ahlak Konferansı verildi.

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından İslam'da Güzel Ahlak Konferansı verildi.


Konferansa, Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz, Bölge Müdür Yardımcısı Abdulvahap Özdemir, Kayseri İl Müftü Yardımcısı Ahad Taşçı, bölge müdürlüğü ve işletme müdürlüğü personeli katıldı.


Konferansın açılış konuşmasını yapan Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz, “Bölge Müdürlüğümüz yeni yerleşkesine 8 ay oldu, bazı eksiklerimiz olmasına rağmen belli bir seviyeye getirdik. Bu toplantı salonunda ilk konferansımızı yapıyoruz Allah nasip ederse bu tip organizasyonlara devam edeceğiz konferansların bilgimizi görgümüzü artırması personelimizin kapasitesinin artırılmasını ümit ediyoruz konferansı verecek olan hocamız Ahad Taşçı'ya teşekkür ediyorum konferansın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Diltemiz'in konuşmasının ardından Ahmet-Ayşe İnci Cami İmamı Hüsrev Çakmak'ın Kur'an Tilaveti ile konferansa devam edildi. Kur'an Tilavetinin ardından Kayseri İl Müftü Yardımcısı Ahad Taşçı tarafından İslam'da Güzel Ahlak konferansı verildi.

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