Kayseri OSB Atletikspor, Gaziantep'e gidiyor

Türkiye Voleybol 2.Lig Kadınlar 6.Grupta mücadele eden Kayseri OSB Teknik Gençlik Spor Kulübü bu sezon ilk deplasmanına Gaziantep'e çıkacak. Lige Zeugma takımını yenerek galibiyetle başlayan Mavi-Beyazlılar yarın oynayacağı maçı da kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Gaziantep Adam Spor maçı hazırlıklarını tamamlayan OSB Teknik Koleji Gençlik Spor'da tek hedef deplasmanda galibiyetle dönmek. Yarın Gaziantep Talat Özkarslı Spor Salonunda oynanacak olan Gaziantep Adam Spor ile Kayseri OSB Teknik Gençlik Spor Kulübü karşılaşması saat 12.00'de başlayacak.