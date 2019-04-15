Kayseri OSB Atletikspor, set vermeden Türkiye yarı finallerine yükseldi

Kırşehir'de oynanan Voleybol Yıldız Kızlar grup maçlarında mücadele eden Kayseri OSB Atletikspor, rakiplerine set vermeden adını Türkiye yarı finallerine yazdırdı.

Voleybol Yıldız kızlar Grup Birinciliği müsabakaları Kırşehir'de oynandı. Bu müsabakalara Kayseri adına katılan OSB Atletikspor, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir ve Aksaray takımları ile oynadığı maçların tamamını set vermeden kazanarak şampiyonluğa uzandı. Bu başarısı ile 16-19 Mayıs tarihleri arasında oynanacak olan Türkiye yarı finallerine katılma hakkı elde eden OSB Atletikspor'da Antrenör Halil Şahin, alt yapıya yaptıkları yatırımlarını karşılıklarını almaya başladıklarını söyledi. Şahin, Her yaş kategorisinde önemli başarılara imza attık. Tamamı alt yapımızda yetişen sporcuların bu başarısı bizleri gururlandırdı” dedi.