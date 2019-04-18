İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kayseri OSB Atletikspor Türkiye Şampiyonasına galibiyetle başladı

U15 Türkiye Şampiyonasında Kayseri’yi temsil eden Kayseri OSB Atletikspor Adana’da oynadığı ilk maçta Hatay ekibi Karaağaçspor’u 4-0 mağlup galibiyetle başladı.

U15 Türkiye Şampiyonasında Kayseri'yi temsil eden Kayseri OSB Atletikspor Adana'da oynadığı ilk maçta Hatay ekibi Karaağaçspor'u 4-0 mağlup galibiyetle başladı.


Hatay Karaağaçspor karşısında etkili futbolunu aldığı net galibiyetle süsleyen Mavi-Siyahlılar ikinci maçını Cuma günü oynayacak. Antrenör Serkan Karakuş yönetiminde şampiyonaya iyi bir başlangıç yapan Kayseri OSB Atletikspor şampiyonadan çok umutlu. Kayseri OSB Atletikspor U15 Türkiye Şampiyonası ikinci maçını 19 Nisan 2019 Cuma günü saat 11.00'de Mersin Camspor ile karşı karşıya gelecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.