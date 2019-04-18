Kayseri OSB Atletikspor Türkiye Şampiyonasına galibiyetle başladı

U15 Türkiye Şampiyonasında Kayseri'yi temsil eden Kayseri OSB Atletikspor Adana'da oynadığı ilk maçta Hatay ekibi Karaağaçspor'u 4-0 mağlup galibiyetle başladı.

Hatay Karaağaçspor karşısında etkili futbolunu aldığı net galibiyetle süsleyen Mavi-Siyahlılar ikinci maçını Cuma günü oynayacak. Antrenör Serkan Karakuş yönetiminde şampiyonaya iyi bir başlangıç yapan Kayseri OSB Atletikspor şampiyonadan çok umutlu. Kayseri OSB Atletikspor U15 Türkiye Şampiyonası ikinci maçını 19 Nisan 2019 Cuma günü saat 11.00'de Mersin Camspor ile karşı karşıya gelecek.