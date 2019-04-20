Kayseri OSB Atletikspor U15 takımı Adana'da şampiyon oldu

kademe grubunda mücadele eden Kayseri OSB Atletikspor Adana'da oynadığı 3 maçını kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

Adana'da oynadığı maçlarda Hatay Karaağaçspor'u 3-0, Mersin Camspor'u 3-0 ve 68 Aksaray Belediyespor'u penaltılarda 3-2 yenerek namağlup şampiyon oldu. Antrenör Serkan Karakuş yönetimindeki Mavi-Siyahlılar büyük bir başarıya imza atarak Kayseri'nin gururu oldu. İlk iki maçını kazandıktan sonra son maçında 68 Aksaray Belediyespor normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışlarında mağlup ederen Kayseri OSB Atletikspor U15 Türkiye şampiyonasında adını son 20 takım arasına yazdırdı.