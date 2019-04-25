Kayseri OSB Atletikspor U15 takımı Gaziantep Grubuna düştü

kademe müsabakaları, 1. kademe grup birincisi 22 takımın katılımıyla 2-5 Mayıs 2019 tarihlerinde oynanacak.

U15 Türkiye Şampiyonası 1.kademe müsabakalarında Adana'da namağlup şampiyon olarak adını 2.kademe grubuna yazdırmayı başaran Kayseri OSB Atletikspor, Gaziantep grubunda mücadele edecek. Son 22 takım arasında yer alan Mavi-Siyahlı takımda hedef Türkiye Şampiyonluğu.

Maçlar 6'şar takımlı Balıkesir, Kastamonu, Gaziantep grup merkezlerinde 2-5 Mayıs 2019 tarihlerinde, 4 takımlı Afyonkarahisar grup merkezinde ise 3-5 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacak. 2. kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olan 4 takım, U15 Türkiye Şampiyonası Final müsabakalarını daha sonra belirlenecek bir grup merkezinde oynayacak.

2-5 Mayıs 2019 tarihlerinde Gaziantep'te başlayacak olan 2.kademe müsabakalarında Kayseri OSB Atletikspor, Mersin Akdeniz Belediyespor, Nevşehir Belediyespor, Elazığ Yolspor, Siirt İktisasspor ve Mardin Kızıltepe Belediyespor takımları ile mücadele edecek.

2.kademe müsabakaları öncesi çalışmalarını sürdüren Mavi-Siyahlı takımda 1.kademe grubunda olduğu gibi 2.kademe grubunda şampiyon olarak tamamlayarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor.