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Kayseri OSB Başkanı Nursaçan'dan Bayram Mesajı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Nursaçan, "Kardeşlik duygularının had safhaya ulaştığı, küskünlerin ve kırgınların barıştığı, sevgi ve merhametin her anlamda kalplere yerleştiği, komşu, akraba ve dostların ziyaret edildiği, öksüz, yetim ve ihtiyaç sahiplerinin sevindirildiği gün olan Kurban Bayramı'na bizleri bir kez daha ulaştırdığı için Yüce Allah'a hamd olsun" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:


"Bayramlar, dini ve milli bağların daha da pekiştiği, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının en üst seviyede yaşandığı müstesna günlerdir.


Bayram paylaşmaktır, dostluktur, kardeşliktir, kucaklaşmadır, sevgi ve saygıdır. Bütün bunların farkında olmalı ve hayatımızı ona göre şekillendirmeliyiz.


Elbette, aziz milletimizin arasına fitne ve nifak sokmaya, kardeşliğimizi bozmaya çalışanlar olacaktır.


Ülke olarak, millet olarak, bir ve beraber olduğumuz sürece, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sıkıntı yoktur.


Bu münasebetle Kurban Bayramının, Dünyanın neresinde olursa olsun, baskı, zulüm ve şiddete maruz kalan tüm Müslümanların kurtuluşuna vesile olmasını Yüce Mevla'dan dilerim.


Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize, şehrimize ve tüm İslam Âlemi'ne, hayırlar getirmesini temenni eder, sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde bir bayram geçirmenizi temenni ederim."

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