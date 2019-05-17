Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, "Gençlerimizin bu vatana sonuna kadar sahip çıkacaklarına inanıyorum"

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan, "19 Mayıs Türk'ün dirilişinin, ayağa kalkışının ve esarete, teslimiyete, mandaya, kulluğa isyan bayrağını açtığı gündür" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:

"19 Mayıs 1919'da en büyük kahramanlık destanının yazıldığını, millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde düşmana karşı büyük bir zafer kazanıldığını ifade eden Nursaçan mesajında, "Cesaret, fedakârlık ve kahramanlığın en büyük örneklerinin verildiği kurtuluş savaşımızın başlangıcıdır.

Vatan sevgisini tüm değerlerin üstünde tutan, bağımsızlığından hiçbir zaman ödün vermeyen Türk Milleti, dünya üzerinde yüzlerce yıla dayanan varlığını, sahip olduğu bu özelliğe borçludur. Bir ülkenin yarınlarından emin olması, yetiştirdiği gençlerin kendi öz değerlerine sahip çıkan, eğitimli, sağlıklı ve duyarlı olmasıyla mümkündür. Gençlerine imkan hazırlamayan, ihtiyaçlarını gideremeyen, seslerini duyamayan milletler geleceklerini tehlikeye atmış olurlar. Bugün bize düşen görev de gençlerimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu hedef doğrultusunda ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de ötesine taşıyabilecek bireyler olarak yetişebilmelerini sağlamak ve onlara güvenmektir.

Gençlerimizin 19 Mayıs'ın içerdiği derin mananın idraki içinde, ecdadımızın emaneti olan bu vatanı daima koruyacaklarına, bizi biz yapan değer, ilke ve hasletlere sonuna kadar sahip çıkacaklarına inanıyorum.

Şanlı Bayrağımız hür olarak vatan toprakları üzerinde dalgalanıyorsa, bunu borçlu olduğumuz Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık diliyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sevgi, saygıyla kutluyorum."