Kayseri OSB Başkanı Yalçın'dan işsizlik rakamı değerlendirmesi

Yalçın, “Depremin etkilerinin sürdüğü bir ortamda ortaya çıkan işsizlik rakamları Türkiye'nin ekonomideki direncini ortaya koymaktadır. Ülkemizin doğal gaz ve petrol kaynakları açısından yeni kazanımları işgücüne olan yeni katılımların armasını sağlayarak, Türkiye ekonomisinin gücüne güç katacaktır" dedi.

Başkan Yalçın, TÜİK'in yaptığı Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısının 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 4 bin kişi artarak 3 milyon 508 bin kişi olduğunu vurguladı. Başkan Yalçın, işsizlik oranının ise değişim göstermediğini ve yüzde 10 seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Başkan Mehmet Yalçın, Türkiye'nin küresel ekonomik zorlukların yanı sıra depremin etkilerini bertaraf etmek için büyük bir enerji sarf ettiğini belirterek, “Bunun sonucu olarak, 2023 yılı Mart ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 37 bin kişi artmıştır. 31 milyon 462 bin kişiye istihdam sağlanmıştır. İstihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 48,2 olmuştur. Bu oran erkeklerde yüzde 66,0 iken kadınlarda yüzde 30,7 olarak gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.

Yalçın, TÜİK'in açıkladığı verilerin ekonomik göstergeler açısından önem taşıdığını vurgulayarak, “İşsizlikle ilgili Mart 2023 dönemi verileri deprem felaketinin etkileri göz önüne alındığında, ülke ekonomisinin üretime, ihracata ve dolayısıyla da istihdam artışına dönük yaklaşımlarını ortaya koymaktadır. Her ne kadar bir önceki aya oranla artış küçük bir oranda gerçekleşmiş olsa da yeni iş kapılarının açılıyor olması dinamik yapının göstergesi olmuştur” dedi.

Türkiye'nin istikrarlı bir yönetim ile tüm olumsuzlukları aşma gücüne sahip olduğunun altını çizen Başkan Yalçın, “Türk sanayicisi üretmeye, özellikle de ihracata dönük üretim yapmaya devam etmektedir. Devletimiz tarafından atılan ekonomik adımlar büyük önem taşımaktadır. İş dünyamıza olan desteklerin sürmesi, üretim, ihracata ve istihdama yönelik teşviklerin daha da artması beklentimizdir. Ülkemiz her alanda elde ettiği başarıları tüm zorluklara rağmen en iyi şekilde sürdürmek zorundadır. Ülkemizin doğal gaz ve petrol kaynakları açısından yeni kazanımları işgücüne olan yeni katılımların armasını sağlayarak, Türkiye ekonomisinin gücüne güç katacaktır. Küresel ekonomik zorlukların yanı sıra yaşanan deprem felaketinin olumsuz izlerinin kısa sürede silinebilmesi istikrarın sürdürülmesi ile gerçekleşebilecektir” şeklinde konuştu.