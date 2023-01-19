Kayseri OSB Davasında 5. duruşma görüldü

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı olduğu dönemde görevden uzaklaştırılan Tahir Nursaçan ve 6 OSB yöneticisine 'zimmet' ve 'kamu görevlisinin resmi belgedeki sahteciliği' iddiasıyla açılan davanın 5. duruşması görüldü.

Kayseri 3 Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklar taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti; duruşmayı 27 Nisan tarihine ertelendi.