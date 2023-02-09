Kayseri OSB, deprem yardımları koordinasyonun merkezi oldu

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremin ardından Kayseri OSB Fuar Merkezi'nde oluşturulan yardım toplama merkezi büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürüyor. Oluşturulan Yardım Koordinasyon Kurulu öncülüğünde yapılan çalışmalar Kayseri OSB'nin ev sahipliğinde aralıksız sürerken, Kayseri OSB kendi öz varlıklarıyla da depremzedelerin yanında olmaya devam ediyor.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, depremzedelere toplanacak yardımlar için Fuar Merkezi'nin kullanıma açtıklarını hatırlatarak, burada yapılan tüm çalışmalara bölge müdürlüğü personeli tarafından destek verildiğini ve iş makineleri ve diğer araçların da bu çalışmalarda kullanıldığını kaydetti.

Başkan Mehmet Yalçın, “Sanayicilerimiz ilk gün yaptığımız çağrılarımıza karşılık verdiler ve yardımlarını esirgemediler. Sürekli olarak çalışmalarımızı sürdürdüğümüz Yardım Koordinasyon Kurulu toplantılarımızda hangi sanayicimizi aramışsak hiç elimizi boş çevirmediler. Bu şunu gösteriyor ki, şehrimiz insanları ve sanayicilerimiz çok kadirşinas ve hayırsever. Tüm sanayicilerimizi yaptıkları yardımlardan ve desteklerden dolayı şükranlarımızı sunuyorum. Yüce Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.

Yaptıkları çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri OSB İtfaiyesi uzman ekibinin deprem bölgesinde bulunduğunu ve arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını belirtti. 2 araç ve 8 kişiden oluşan ekibin uyumaksızın neredeyse 24 saat görev yaptığına vurgu yapan Başkan Yalçın, “Kayseri OSB İtfaiyesi uzman ekibimiz şu ana kadar Kahramanmaraş'ta 15 ve Hatay Kırıkhan da ise 4 vatandaşımızı sağ-salim enkaz altından çıkarmayı başardı. Ekibimiz Osmaniye'de arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. 2 itfaiye aracımız ise İskenderun'da yangın söndürme çalışmalarına katılıyor. İtfaiye personelimize üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Deprem bölgelerinde acil arama kurtarma çalışmaları için ilk gün iş makinesi gönderdiklerini ifade eden Başkan Yalçın, “Yaşanan depremler çok büyük bir felaketle karşı karşıya kalmamıza neden oldu. Ancak büyük bir gayretle bölgedeki insanlarımızın kurtarılması başta olmak üzere, tüm ihtiyaçlarının karşılanması noktasında üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini ve “artık gerek kalmadı” denilen yere kadar depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için gayret göstereceklerini sözlerine ekledi.