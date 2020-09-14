Kayseri OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi Sanayicinin Gücüne Güç Katıyor

Başkan Nursaçan;“Bilindiği üzere, dünyada ekonomik, siyasal ve sosyal çalkantılar baş döndürücü bir hızla devam etmektedir. Küresel sistemde başta pandemi süreci olmak üzere birçok alanda ciddi gelişmeler yaşanmakta ve yeni ticaret yöntemleri oluşmakta.

Dünya ticaretinde hiper rekabet ortamının yoğunlaşması ve önceliklerin değişimi ihracatçılarımızı doğru zamanda doğru hamleler yapmaya mecbur bırakmaktadır" diye konuştu.

"Kayseri OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi; şirketlerimizi yeni ülkelere ve pazarlara ulaştırıyor, nokta atışı ihracat ile işletmelerimizi yeni müşteriler ile buluşturuyor. Potansiyeli yüksek ülkelere yönelmek, doğru hedef pazar tespiti, pazara girmeden önce yerli ve yabancı firmalar ve müşterilerle ile ilgili yapılan analiz ve araştırmaların önemi günden güne artmaktadır" diyen Nursaçan, "Sanayicilerimiz ve şehrimiz ekonomisine katkı sağlamak için kurulan Kayseri OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi'nde görev yapan uzmanlarımız hedef pazar tespiti, firma istihbaratı, detaylı pazar ve mevzuat bilgisinin sağlanması gibi birçok hizmet veriyor.” ifadesinde bulundu.

Başkan Nursaçan; ISO ilk 500 sıralamasında yer alan bazı firmalar da dâhil, bugün itibariyle 700'ün üzerinde üyeye sahip olan Dış Ticaret İstihbarat Merkezinde; üyelerle yaklaşık 6 milyondan fazla Potansiyel Müşteri ve Konşimento bilgisi paylaşıldığını ifade etti.

Başkan Nursaçan; “Merkezimizde mobilya ve çelik kapı başta olmak üzere savunma sanayi, iş makinaları, makine, elektrikli ev aletleri, yatak, kablo, kimya, gıda, yapı inşaat malzemeleri, batarya, metal, soba, kâğıt, alüminyum, egzoz, plastik, filtre, ev tekstili, medikal, ambalaj, hijyenik bakım ürünleri, klima sistemleri, gibi birçok farklı sektördeki firmalara 950'den fazla rapor hazırlanmıştır. Raporlarda; uluslararası platformdaki potansiyel müşterilerin finansal verileri, çalışan sayıları, karar vericileri, iletişim bilgileri gibi birçok alanda detaylı bilgiler sunulmaktadır.

Kayseri firmalarının dışında, Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Düzce, Gaziantep, İskenderun, İstanbul, Kıbrıs, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Zonguldak gibi illerimizden Trakya Bölgesinden ve Kıbrıs'tan talepte bulunan firmalara da destek sağlanmaya devam edilmektedir.

Bu gün itibariyle yüzlerce firmaya kapsamlı danışmanlık hizmeti verilmeye devam edilmektedir. Kapsamlı danışmanlık hizmetinde, firmalar, planlanan günlerde toplantılara katılarak danışmanlık hizmetinden faydalanmaktadırlar.

Randevulu 4 seans şeklinde yürüttüğümüz toplantılarımızın birincisinde hedef pazar belirlenmektedir.

İkinci toplantıda, SIC (Standard Industrial Classification) kodları ve keywordsler belirlenmekte, hedef ülkelerimiz konşimentosu açık olan ülkelerden seçilmiş ise onlardan da taramalar yapılmaktadır.

Üçüncü toplantıda, belirlenen beş hedef ülkeden ve belirlenen kodlar ve kelimelerden taramalar yapılıp firmamıza datalar sunulmaktadır. Firmamız paylaşılan datalardan potansiyel müşterilerini seçerek son operasyon planını hazırlamaktadır.

Dördüncü toplantıda ise; eksik bilgiler varsa veri tabanlarından bu bilgiler sağlanmakta, firmamıza müşteri portföyü oluşturulmakta ve firmamız ihracatını yapmak üzere seyahate hazır hale gelmektedir.

Firmalar sistemimize dtim.kayseriosb.org adresinden üye olabilmektedir.“ dedi.