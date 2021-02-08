Kayseri OSB Dubai Ticaret Merkezi Körfezin ilgi odağı oldu

Türkiye'nin üretim üslerinden Kayseri, ihracatını artırmak için vites büyüttü. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi girişimiyle, Türk Ticaret Bakanlığı destekleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi işbirliğiyle Dubai'de hayata geçirilen Türkiye Ticaret Merkezi, açılışının üzerinden daha 3 ay geçmeden bölgenin ilgi odağı oldu.

Çoğu Kayseri merkezli olmak üzere Türk firmalarına, dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden Dubai'de ihracat fırsatı sunan Kayseri OSB Türk Ticaret Merkezi, kaliteli Türk malları ile Körfez'in dikkatini çekmeyi başardı. Ticaret merkezinin 3 ayını değerlendiren Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, “Dubai'ye giderken, ne denli büyük ve zorlu bir pazar olduğunu biliyorduk ve planlarımızı ona göre yapmıştık. Kalitesine güveni olmayanın bu pazarda tutunamayacağını öngörmüştük. Bugün gördüğümüz ilgili, alaka ve ticari bağlantılar şükürler olsun ki, bizi hedeflerimizin çok ötesine taşıdı. Tabii dünyayı etkileyen pandemi burada da var ve asıl atağımızın önündeki en önemli engel o. Salgın bittiğinde Dubai bizim için, sadece Birleşik Arap Emirlikleri ya da Körfez için değil, büyük bir gelişme gösteren Batı Afrika pazarı için de önemli bir merkez olacak. Çok kısa sürede merkezi firmalarımızla doldurarak, yeni bir merkez kurmak için kolları sıvayacağız inşallah” diye konuştu. Pandemi döneminde Kayseri'den Dubai'ye ticaret köprüsü kurmanın arkasındaki güce dikkati çeken Başkan Nursaçan, “Bu sıralar herkesi diline pelesenk olan ‘vizyon ve misyon' kavramlarının içini boşaltmamak lazım. Öncelik geleceği görmekle ve bunun için adım atmakla ilgili. Biz Kayseri OSB olarak, göreve geldiğimizde gerçekten bir vizyon ortaya koyduk ve o vizyona göre çalıştık. Sahip olduğumuz insan kaynağı, finansal kaynağı ve bilgiyi bir araya getirerek, bugün OSB'mizi Türkiye'nin en büyük ve en modern 10 OSB'sinden birisi haline getirdik. Şüphe edeni, sözlerimizi doğrulamak isteyenleri Kayseri'ye OSB'mize davet ediyoruz: Buyurun gelin lütfen. Biz OSB olarak başarılı olduk ki, Kayserimiz 2.6 milyar dolar ihracat yaptı. Biz başarılı olduk ki, bu başarıdan aldığımız güç ve kuvvetle Dubai'de Türk Ticaret Merkezi açtık. Hiçbir başarı tesadüf değildir” dedi.

Türkiye'nin 2020 yılında ekonomik olarak çok büyük bir çıkış yakalayacağı iddiasını yineleyen Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, “Yeter ki, biz birbirimizle değil üretim ve ürettiklerimizi satmaya çalışmakla, AR-GE çalışmalarıyla uğraşalım. Birbirimize çelme takmaya değil; omuz vererek çalışalım. Suni gündemlerle değil, ülkemizin ihtiyacı olan iş, aş ve ekmek kazanmak için üretmekle meşgul olalım” diye konuştu. Kayseri OSB'de çok sayıda firmanın hali hazırda 7/24 mesai yaptığına işaret eden Başkan Tahir Nursaçan, Kayseri'nin gerekli desteklerin verilmesi halinde Türkiye imalat sanayiindeki payını katlamasının işten bile olmadığını kaydetti.