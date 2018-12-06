Kayseri OSB güneşe yatırım yapmaya devam ediyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri OSB tarafından kurulan ve geçtiğimiz günlerde ek 4 MWp'lik tesisin devreye alınması ile 55 MWp kapasiteye ulaşan ve Türkiye'nin en büyük Güneş Enerji Santrali (GES) olan tesis hakkına açıklamalarda bulundu.

Kayseri OSB Çevre Dostu Büyük Projelerle İlklere İmza Atıyor

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan; "Dünyada ve Türkiye'de bilim ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte enerji ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Ülke gereksinimlerini karşılamak için; enerji üretiminde alternatif arayışlar içinde olmak, teknik ve ekonomik gelişmeleri yakından izlemek, enerji alanındaki gelişmeleri sürdürebilmek ve yürütebilmek kaçınılmaz olmuştur.

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında oldukça önemli bir yere sahip olan güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı gün geçtikçe artmakta ve bu alanda yapılan çalışmalar da giderek önem kazanmaktadır.

Çevrenin zarar görmesini engellemek, meydana gelen zararı en aza indirmek, küresel ısınmayla baş edebilmek ve doğadaki karbon salınımını azaltmak için ‘Yeşil Enerji' hem ülkemizin hem de dünyanın en temel ihtiyacı haline gelmiştir" dedi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK GES TESİSİ SANAYİCİLERİMİZE ENERJİ SAĞLIYOR

Nursaçan; “2018 yılı sonunda GES Tesisi Otomasyon Sistemimiz Aktif Hale Gelecek olup bütün santrallerimize uzaktan müdahale edilebilecektir. GES tesislerimizde Scada sistemlerimizin izlenmesi, araç ve gereçlerim depolanması için yaptığımız GES Yeni İdari Binamız faaliyete geçmiştir.

Mevcut kapasite olarak Kayseri OSB'de faaliyet gösteren firmalarımızın gündüz elektrik ihtiyacının % 21,5'sini karşılayacak hale getirilen tesis aynı zamanda 65 bin konutu aydınlatacak kapasiteye sahiptir.

Bu sayede ise yaklaşık 190 bin ağacında kaybının önleyerek, 8.000.000 m3 doğalgaz ithalatının da önüne geçecektir.” ifadesinde bulundu.