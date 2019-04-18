Kayseri OSB heyetinden Rusya Federasyonu'na ziyaret

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Rusya Federasyonu'na giden Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve beraberindeki heyet; Devlet Duması Başkan Yardımcısı P.O.Tolstoy'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette; iki ülke arasındaki mevcut yatırım, üretim ve ticari ilişkilerin her geçen gün daha da artmasının memnuniyet verici olduğu, atılacak adımlarla söz konusu ilişkilerin daha da geliştirilmesine dair ortak sektörel toplantıların gerçekleştirilmesi, alım heyetlerinin karşılıklı ziyaretleri, fuar organizasyonları, ortak projelerin hayata geçirilmesi gibi önemli konular ele alındı.