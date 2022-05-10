Kayseri OSB kalite de zirvede

Kayseri OSB'nin almış olduğu kalite belgelerine TSE ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi de eklendi. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, Enerji Yönetim Sistemi Belgesi'ni TSE Kayseri Bölge Koordinatörü Mahmut Ulaş'tan aldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, kalite standardını her geçen gün yükseltiyor. Hizmet ve yatırımlarını kaliteyle de pekiştiren Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, bünyesindeki kalite belgelerine Enerji Yönetim Sistemi Belgesi'ni de ekledi. TSE Kayseri Bölge Koordinatörü Mahmut Ulaş, TSE ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi'ni Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu'na verdi. Belge takdimi nedeniyle gerçekleştirilen toplantıya Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyeleri Şaban Andaç ve Mustafa Katırcıgil, Denetim Kurulu Üyeleri Levent Somtaş ve Ali İstanbulluoğlu ile Kayseri OSB Bölge Müdürü Fatih Gözel katıldı. TSE ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Belgesi, enerji kaynaklarının daha iyi kullanılabilmesini hedefleyen çalışmalar çerçevesinde veriliyor ve işletmelerin bu hedefe yönelmelerini de teşvik ediyor. Aynı zamanda temiz enerji üreten Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, bu belgeyle farklı alanlardaki kalitesine enerjiyi de ilave etmiş oluyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi daha önce de TSE ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, TSE ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ve TSE ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi'ni almıştı. TSE ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi Kayseri OSB'nin kalitesini tescilleyen yeni halka oldu.