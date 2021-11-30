Kayseri OSB kışa hazır

Kar temizleme çalışmaları için 18 personelden oluşan bir ekip kuruldu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi bünyesindeki Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar yağması halinde OSB içerisindeki 150 kilometrelik yol ağında, 5 adet kar küreme ve tuz serici kamyon, 1 adet yükleyici kepçe, 4 adet kazıcı ve yükleyici kepçe, 4 adet personel taşıma olmak üzere toplam 14 adet araçla çalışma yapacak.

Kayseri OSB ekipleri, ulaşımın herhangi bir şekilde aksamaması için 18 personel ile 24 saat esasına göre çift vardiyalı olarak çalışacak.