Kayseri OSB kışa hazır

Yapılan çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri OSB sanayicisinin kış aylarında çevresel faktörlerden kaynaklı olumsuzlukların giderilebilmesi için biz dizi tedbir aldıklarını ve çalışmaları tamamladıklarını söyledi.

Kayseri OSB Bölge Müdürlüğü Fen İşleri ekipleri tarafından, bölge sorumluluk sahasındaki yollarda 300'den fazla bariyerde boyama çalışması yapıldığını ifade eden Başkan Yalçın, yollardaki trafik sinyalizasyon sistemlerinin de teknik açıdan kontrollerinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Kayseri OSB içindeki tüm yollarda gerekli kontrollerin yapıldığını, kaldırım yenileme ve asfaltlama işlerinin bitirildiğini vurgulayan Başkan Yalçın, ufak çaplı yıpranmaların ise tamirat ve asfalt yama işlemleri ile bertaraf edildiğini kaydetti.

Kış aylarında kar yağışı ve buzlanmaya bağlı trafik aksamalarının yaşanmaması için de hazır olduklarını belirten Başkan Yalçın, tuzlama yapan araçların ve ekipmanlarının bakımlarının yapılarak hazır hale getirildiğini, bunun yanı sıra tuz stoklarının da yeterli düzeyde bulunduğunu söyledi.

Başkan Yalçın, Kayseri OSB sanayicisi için 7/24 durmaksızın hizmet düsturu ile çalıştıklarının altını çizerek, karşılaşılabilecek aksaklıkların kısa sürede giderilebilmesi için bölge müdürlüğünün 0 352 321 11 00 veya 444 44 38 numaralı telefonlarına ya da 0 552 321 11 00 numaralı Whatsapp hattına ihbarda bulunulabileceğini sözlerine ekledi.