İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri OSB koronavirüs salgınına karşı tedbir almaya devam ediyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Çin’in Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi/Salgın olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Çin'in Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi/Salgın olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.


Salgın hastalığına karşı top yekün bir mücadele anlayışı ile İlaçlama konusunda eğitimli ekipler tarafından Kayseri OSB Fevzi Mercan Camii bitişiğindeki park alanında başlatılan uygulamada, ortak kullanım alanlarından olan toplu taşıma/servis araçlarına ücretsiz dezenfekte hizmeti belirli aralıklarla devam ettirilmektedir.


Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, koronavirüs salgınına karşı bölge sanayicilerini ve çalışanlarını bilgilendirmeye yönelik muhtelif çalışmalar sürdürülmektedir.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.