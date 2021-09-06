Kayseri OSB Özel Teknik Koleji 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılını Törenle Açtı

Türkiye'nin en modern okullarından olan Özel Kayseri OSB Teknik Koleji'nin yeni eğitim ve öğretim yılı törenle açıldı. Açılışta konuşan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Özel Kayseri OSB Teknik Koleji'nin mesleki eğitimde seçkin bir yere sahip olduğunu ve eğitim kalitesini kabul ettirdiğini kaydetti.

Özel Kayseri OSB Teknik Koleji'nin 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının açılışına Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karabulut, okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, sözlerine Kayseri'nin önemli sanayicilerinden ve Kayserispor'un eski başkanlarından Femaş Metal Yönetim Kurulu Başkanı Recep Mamur'un vefatından dolayı iş dünyasına baş sağlığı dileklerini iletti. Öğretmenlere seslenen Başkan Tahir Nursaçan, görevlerini sadece öğretmenlik aşkıyla değil, vatan aşkıyla ve ülkemizin geleceği aşkıyla yapmalarını iste ve bunu yapacaklarına inancını dile getirdi. Öğretmenlik mesleğinin önemli ve özverili bir meslek olduğunu ifade eden Nursaçan; “Hz. Ali, ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' diyerek sizlerin eli öpülesi insanlar olduğunuzu ifade ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise ‘Yeni nesil, sizlerin eseri olacaktır' diyerek önemli bir sorumluluk yüklüyor. Bu sorumluluğun gereğini yapacağınıza inanıyorum. Kayseri OSB Teknik Koleji kurucuları olarak; araştıran, sorgulayan ve bilgi üreten; ürettiği bilgiyi de teknolojiye dönüştürmeyi bilen, yaşama farklı boyutlarda bakabilecek gençlerin yetişmesini amaçlıyoruz. Hedefimiz; aklında bilgi, elinde hüner olan; ailesine, şehrine ve devletine faydalı gençler yetiştirmektir. Bu noktada en büyük görev sizlerindir. Bu ulvi görevi yapmanız için bizlere düşen ne ise her zaman yanınızdayız” dedi.

Ülkemizi daha güçlü hale getirmemizin yolunun üretimi ve kaliteyi artırmaktan geçtiğini vurgulayan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan; “Daha fazla ve daha kaliteli üretmek için de yetişmiş elemanlara, hünerli ellere, bilgi dolu beyinlere ihtiyacımız var. Bu anlamda mesleki teknik liselerini çok daha etkin hale getirmeliyiz. Özel Kayseri OSB Teknik Koleji bu manada seçkin bir yere sahiptir. Şundan emin olunuz ki, çocuklarınızı Türkiye'nin en modern okullarından birisine getirdiniz. Türkiye'de 42 ildeki 66 OSB içinde 76 Mesleki ve Teknik Lise bulunuyor. Bu okullarda 60 bin 890 öğrenci öğrenim görüyor. Özel Kayseri OSB Teknik Koleji yaklaşık 2 bin 800 öğrencisiyle bu alanda ilk sırada yer alıyor. Okulumuza büyük bir ilginin olduğunu görüyor ve bu durumdan memnuniyet duyuyoruz. Ancak bu noktaya kolay gelmedik. Bu okul, eğitim kalitesini artırdığı ve bu kalitenin kamuoyu tarafından da takdir edildiği için bu denli ilgi görmeye başladı. İnşallah kaliteden taviz vermeden çocuklarınızı en iyi şekilde yetiştirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çünkü, onlar ne kadar iyi yetişirlerse Organize Sanayi Bölgesi o kadar hızlı gelişecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Yetişmiş eleman istihdamı konusunda sıkıntı arttığı için mesleki eğitimde yeni modeller üzerinde çalıştıklarını, artık meslek liselerini ve meslek yüksek okullarını sanayi bölgeleri içinde açarak okul eğitimi ile iş başı eğitimini birleştirdiklerini ifade ediyor. Kendisine bu yaklaşımı nedeniyle teşekkür ediyoruz. Kayseri OSB Teknik Koleji bu modelin en önemli okullarından birisidir. İnşallah ikinci teknik koleji de yaparak Kayserimize ve ülkemize kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Sözlerinin sonunda öğrencilere seslenen Başkan Tahir Nursaçan; “Önceliğimiz elbette teknik eğitim; ancak teknik eğitimin yanında bilim, tarih, kültür ve sanatı da içine alacak şekilde sizleri hazırlamayı ve yetkinlik kazandırarak mezun etmeyi hedeflemekteyiz. Sizler de görüşlerinizi eğitmenlerinizle ve idare ile paylaşın, kaliteli eğitim için hep birlikte çaba gösterelim. Lütfen kendinize güvenin ve asla küçük düşünmeyin. Bakınız, Kayseri'de metale dayalı endüstrinin temeli Hava İkmal Bakım Merkezi ve orada açılan çıraklık okuludur. Kayseri'de tekstile dayalı sanayinin temeli Sümer Bez Fabrikasıdır. Bugün Kayseri ve Türkiye sınırlarını aşmış olan mobilya ve çelik kapı sektörünün temeli Eski Sanayi'deki küçücük atölyelerde hüner kazanmış ve bu hünerini Kayserililerde var olan girişimcilik ruhu ile birleştirmiş büyüklerimizdir. Dün Hava İkmal'deki çıraklık okulunu bitirenler, Sümer Bez Fabrikası'nda meslek öğrenenler Kayseri'deki sanayinin temellerini atmıştır. Eski Sanayi'deki küçücük atölyeler bugün devasa fabrikalara dönüşmüştür. Ben inanıyorum ki, sizlerin arasından da çok önemli sanayiciler çıkacak. Yeter ki, küçük düşünmeyin, kendinize hedefler koyun ve bu hedefler doğrultusunda çalışın. Rabbim yolunuzu ve bahtınızı açık etsin” diye konuştu. Törende daha sonra okul birincileri bayrağımızı ve Teknik Kolej'in flamasını 11. sınıf öğrencilerine teslim etti. Okul birincilerinin yaş kütüğüne plaket çakmalarının ardından Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ve Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karabulut, birinci olan öğrencilere plaketlerini verdi. Törende daha sonra Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Özel Kayseri OSB Teknik Koleji Voleybol Takımı kürsüye davet edildi ve ardından öğrencilere yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi Covid-19 bilgilendirmesi yapıldı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan törenin ardından öğrenciler ve velilerle görüştü. Bazı sınıflara da girerek ilk dersi veren Başkan Nursaçan, öğrencilere çok çalışmaları gerektiğini ve sadece ailelerinin değil ülkemizin kendilerinden çok şey beklediğini vurguladı.