Kayseri OSB Şehitler Parkı'ndaki çağlayanları temizledi, su verdi

15 Temmuz Şehitler Parkı'ndaki çağlayanlar temizlenerek su verildi ve parkın güzelliğine güzellik katıldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde başta 15 Temmuz Şehitler Parkı olmak üzere 15 Temmuz şehitlerimizin adını taşıyan Ömer Halisdemir, Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay parkları ile diğer parklarda bakım çalışmaları yapılıyor. Bir taraftan gübreleme çalışmaları yapılırken diğer taraftan çimler biçiliyor, oturma grupları elden geçiriliyor ve çağlayanlar temizlenerek su veriliyor.

15 Temmuz Şehitler Parkı'ndaki çağlayanların yeniden akmaya başlaması, parka bambaşka bir çehre kazandırdı. Türkiye'nin en büyük bayrak direklerinden birisine de sahip olan 15 Temmuz Şehitler Parkı, özellikle yaz döneminde fotoğraf çektirmek isteyenlerin de ilgi odağı haline geliyor.