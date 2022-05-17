Kayseri OSB Tacikistan heyetini ağırladı

Tacikistan'ın Sughd Bölgesi Başkanı ve Tacikistan Büyükelçisi Başkanlığındaki bir heyet Kayseri programı çerçevesinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Tacik heyet ile bir süre görüşen Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, ziyaretin güzel ilişkilerin başlangıcı olması temennisinde bulundu.

Tacikistan'ın Sughd Bölgesi Başkanı Rajabboy Ahmadzoda'nın başkanlığındaki heyette Tacikistan Büyükelçisi Ashrafjon Gulov, Sughd Bölgesi'nden belediye başkanları ve iş adamları yer aldı. Ziyarete Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı. Tacik heyeti Kayseri'de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu; “Türk Cumhuriyetleri ile aynı yolda yürümek bizi onurlandırıyor” dedi. Ziyaretin güzel ilişkilerin başlangıcı olması temennisinde bulunan Başkan Yunus İmamoğlu, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgiler verdi.

Tacikistan'ın Sughd Bölgesi Başkanı Rajabboy Ahmadzoda da Kayseri OSB'deki samimi ve sıcak karşılamadan dolayı Başkan Yunus İmamoğlu'na teşekkür etti. Tacikistan ve Türkiye arasındaki ortak iş birliği anlaşmaları doğrultusunda yapılacak çalışmalar için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade eden Ahmadzoda, yatırımcıları Tacikistan'a davet etti ve ülkesindeki yatırım olanaklarıyla ilgili bilgiler verdi. Sıcak ve samimi ortamda yapılan ziyaretin sonunda Rajabboy Ahmadzoda tarafından Başkan Yunus İmamoğlu'na Tacikistan kıyafeti giydirildi ve plaket takdim edildi. Başkan İmamoğlu da Tacikistan'ın Sughd Bölgesi Başkanı Rajabboy Ahmadzoda ile Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Ashrafjon Gulov'a kilim hediye etti.