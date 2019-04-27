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Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor genç kızlarda yarı finale yükseldi

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, Voleybol Genç Kızlarda Aksaray’da oynadığı maçların tamamını kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, Voleybol Genç Kızlarda Aksaray'da oynadığı maçların tamamını kazanarak adını yarı finale yazdırdı.


Aksaray'da Genç kızlar grup birinciliğinde oynadığı dört maçında rakiplerine set vermeden 3-0'lık galibiyetlerle ayrılan Mavi-Siyahlı takım büyük bir başarıya imza attı. Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor oynadığı maçlarda Niğde Gençlik Spor Kulübü, Nevşehir Gülşehirspor, Kırıkkale Spor Lisesi ve Aksaray Kuzeyboruspor ekiplerini set dahi vermeden mağlup etmeyi başardı. Mavi-Siyahlı takım 23-26 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak olan yarı final maçlarında boy gösterecek.


Antrenörler Harun ve Seher Şahin yönetimindeki Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Voleybol takımı her branşta olduğu gibi genç kızlarda da bir üst tura çıkmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyor.

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