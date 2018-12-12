Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ikinci yarıya başlıyor

Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin 12.haftasında sahasında Mersin Üniversitesini konuk edecek.

2.Lig 5.Grupta ligin ilk yarısını 28 puanla ikinci sırada tamamlayan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin ikinci yarısına iyi başlamak istiyor. Ligin ilk yarısında oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve sadece 1 mağlubiyet alan Mavi-Siyahlılar Pazar günü sahasında ve taraftarı önünde oynayacağı Mersin Üniversitesi maçı hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Pazar günü Kayseri OSB Spor Salonunda oynanacak olan zorlu karşılaşma saat 14.00'de başlayacak.

Ligin ilk yarısında oynadığı maçlara damga vuran Mavi-Siyahlılar aynı başarıyı ikinci yarıda da göstererek hedefine ulaşmaktan başka bir şey düşünmüyor. Antrenörler Harun-Seher Şahin yönetimindeki Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin ikinci devresi hata yapmayarak mutlu sona ulaşmak istiyor.