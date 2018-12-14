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Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor şampiyon oldu

Kayseri Kulüplü Genç Kızlar Voleybol Ligi sona erdi.

Kulüplü Genç Kızlar Voleybol Liginde rakipleri tek tek yenen Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor şampiyon olarak Kayseri'yi Türkiye Şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı.


4 takımın katıldığı çift devreli lig sonunda oynadığı bütün maçlarını kazanarak şampiyon olarak Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor mutlu sona ulaştı.


Son maçında İzzet Öksüzkayaspor'u 3-0 mağlup eden Kayseri OSB Teknik Koleji


Atletikspor mutlu sona ulaştı. Maç sonunda büyük sevinç yaşayan Mavi-Siyahlılar şampiyonluğu doyasıya kutladılar.


İşte dereceye giren takımlar;


1. Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor


2. İzzet Öksüzkayaspor


3. Demir Karamancıspor


4.Gençlik Hizmetlerispor

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