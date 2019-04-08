Kayseri OSB Teknik Koleji Bahar Şenlikleri başladı

Kayseri'de 38 okuldan 900 öğrencinin katılacağı OSB Teknik Koleji Bahar Şenlikleri başladı.

OSB Teknik Koleji bahçesinde; okullarda spor yapma alışkanlığının artırılması, öğrencilerin spora ve sokak oyunlarına yönlendirilerek teknolojinin olumsuz yönlerinden uzaklaştırılmaları amacıyla ortaokulları arasında düzenlenen Bahar Şenliklerinin açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Durmuş Payas okul olarak çeşitli alanlarda başarılı projeler ve çalışmalar ortaya çıkardıklarını belirterek; "Okullar arasında ilk kez yapılacak olan böyle bir organizasyona hem fikir hem ev sahipliği yapacak olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bizler, Kayseri'nin ilk ve tek ücretsiz teknik koleji olarak bu güne kadar yaptığımız tüm faaliyetlerde öğrencilerimizi sadece dersler bazında değil; spor, sosyal aktiviteler; kişisel gelişim ve beceriler konusunda her zaman destekledik. Tam donanımlı atölyelerimiz ve alanında uzman öğretmenlerimizle mesleki anlamda öğrencilerimizi en üst seviyede hem organize sanayi bölgemizin hem de Kayseri'mizin ihtiyaç duyduğu aranan eleman olma noktasında en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Hazırladığımız törenler koro, tiyatro, oratoryo gibi faaliyetlerle öğrencilerimizin sosyal yönlerini geliştiren, yine Kayseri'de ilk olan ‘Çık dışarıya oynayalım' projemizle öğrencilerimizi cep telefonlarının zararlı yönlerinden zararlı etkilerinden uzaklaştırıp birbirleriyle oyun oynamaya teşvik ettik. Robot Kulübümüzün önderliğinde robotik faaliyetlerde en üst seviyede çalışmalara imza attık. 2018 yılında özel ödüle layık görüldük, 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu uluslararası yarışmalara katılmayı planladık ve gerçekleştireceğiz. Okulumuz; voleybol, atletizm ve pek çok alanda hem Kayseri'de hem de Türkiye çapında çok önemli neticelere ve başarılara imza atmıştır. Birçok sporcu yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam edecektir. Kayseri'nin önde gelen 38 okulundan 900 öğrencinin katılacağı ve 134 branşta düzenlenecek olan müsabakaların centilmence birlik ve beraberlik içerisinde tamamlanması temennimizdir. Galip aramıyoruz, sadece eğleneceğiz" ifadelerini kullandı.

Kayseri OSB Genel Sekreteri Adil Özkan ise okul faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, şenliğe katılacak öğrencilerin güzel vakit geçirmelerini ümit ettiklerini söyledi. Özkan konuşmasını; "Mesleki ve teknik eğitim büyük önem taşımaktadır. Bir ülkenin geleceği, o ülke insanının göreceği eğitime bağlıdır. Bu maksatla kurulan okulumuz 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren Kayseri OSB Bölge Müdürlüğü'müz tarafından işletilmeye başlanmıştır. 670 öğrenciyle başladığımız yolculuğumuza bugün bin 500 öğrenciyle devam etmekteyiz. Toplam kapasitesi 3 bin 700 olan okulumuz tam donanımlı atölyelere, spor alanlarına, kütüphane ve laboratuvarlara sahip örnek bir okuldur. Okulumuzda hiçbir öğrencimiz staj problemi yaşamamaktadır. Mezun olan öğrencilerimizin tamamına yakını kendileri istedikleri takdirde işyerlerine yerleştirilmektedir. Ayrıca okulumuz yüzde 100 burslu ve devlet destekli olup öğrencilerimizden eğitim ücreti alınmamaktadır. Okulumuzun tanıtımına katkı sağlamak ve sizlerin daha kaliteli ve güzel vakit geçirmeniz adına bu yıl ilkini düzenlemekte olduğumuz ve her yıl geleneksel hale getireceğimiz bahar şenliklerinin hepimize mutluluklar getirmesini temenni ediyorum. Gençler; sizler bizim ümidimiz ve geleceğimizsiniz" şeklinde sürdürdü.

Açılış konuşmalarının ardından şenlik, stant ziyaretleri ile devam etti. 9 Nisan'da başlayıp 18 Nisan'da bitecek olan müsabakalar sonucunda ödül töreni yapılacağı bildirildi.