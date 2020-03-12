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Kayseri OSB Teknik Koleji, finallere iyi başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu 2.

Lig Kadınlar Final müsabakaları mücadele eden Kayseri ekibi OSB Teknik Koleji finalleri 2'de 2 yaparak başladı.


Türkiye Voleybol Federasyonu 2019-2020 sezonu 2. Lig Kadınlar Final heyecanı Isparta'da devam ediyor. Isparta Işıkkent Spor Salonunda düzenlenen final karşılaşmalarında mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji ilk maçında İzmirspor'u 3-1 mağlup ederek ikinci maçında ise bugün güçlü rakibi Fenerbahçe'yi set vermeden 3-0 mağlup etti.


OSB Teknik Koleji, Fenerbahçe'yi ilk sette 30-28, ikinci sette 25-22 ve üçüncü sette 25-23 yenerek sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya çıkartarak büyük bir avantaj elde etti. OSB Teknik Koleji son maçında yarın saat 13.00'de Vakıfbank ile oynayacak.

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