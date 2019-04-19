Kayseri OSB Teknik Koleji Kütüphanesi'nin Açılışı ve 2019 Bahar Şenlikleri Ödül ve Kapanış Töreni Gerçekleştirildi

Kayseri OSB Teknik Koleji'nde kurulan birçok basılı, sesli ve görüntülü yayının yer aldığı kütüphanenin açılışı ile 2019 Bahar Şenliklerinin ödül töreni yapıldı.

400 metrekarelik alan üzerine 2 kat şeklinde inşa edilen, aynı anda 60 kişinin istifade edebileceği, ilave olarak 10' ar kişilik 3 adet grup okuma ve çalışma salonu bulunan kütüphanede halen 10 bin adet muhtelif kitabın yanında, 18 bin adet de dijital kitap bulunmaktadır. Birçok basılı, sesli ve görüntülü yayının yer aldığı tam donanımlı kütüphane, sadece ilimiz değil, ülkemizdeki birçok okula örnek olacak şekilde hazırlanmış olup; okul öğrenci ve öğretmenleri, velileri, OSB'de yer alan işletmelerin çalışanlarının yanında, okul dışındaki geniş kitlelere hizmet verecek şekilde planlanmıştır. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Sarptaş, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri; Yunus İmamoğlu, Mustafa Katırcıgil, Ali İstanbulluoğlu ve Levent Somtaş, Bölge Müdürü Ali Yaprak, Genel Sekreter Adil Özhan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri, İl Gençlik ve Spor Müdürü, Kayseri Gümrük Müdürü, okullların yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilen kütüphanenin açılışı öncesi Kolej Müdürü Durmuş Payas ve OSB Başkanı Tahir Nursaçan tarafından birer konuşma yapıldı. Kurdela kesiminin ardından, toplu halde kütüphane gezildi ve öğrenciler tarafından okul marşı seslendirildi. Daha sonra, Özel Kayseri OSB Teknik Koleji tarafından 8-18 Nisan 2019 tarihlerinde bu yıl ilk kez düzenlenen ve geleneksel hale dönüşmesi planlanan Bahar Şenlikleri Ödül ve Kapanış Töreni'ne geçildi. Kayseri OSB Teknik Koleji öğrencilerinin yanı sıra, 38 okuldan 900 civarında öğrenci katıldığı şenlik programına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yapılan protokol konuşmaları ile devam edildi. Kolej Müdürü Durmuş Payas'ın yaptığı açılış konuşmasından sonra, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'da bir konuşma yaptı. Nursaçan konuşmasında; “Türkiye'mizin büyüme potansiyeline bağlı olarak gün geçtikçe daha donanımlı, daha yüksek niteliklere ve becerilere sahip olan işgücüne ihtiyaç duymaktadır. İş dünyasının sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılama noktasında eğitim sistemine, özellikle de mesleki eğitime çok önemli görevler düşmektedir.

Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. Bu anlayıştan yola çıkan kayseri organize sanayi bölgesi yönetimi olarak, sanayimiz için en temel ihtiyaç olarak görülen “ aranan / nitelikli eleman ” ihtiyacının karşılanması amacıyla okulumuzu kurduk. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işverenden insan kaynaklarına, ustasından kısım amirine ve işçisine kadar, tüm kademelerde çalışanları okula davet ederek öğrenciler ile buluşturulup, bilgi ve tecrübelerini aktarmaları sağlanıyor. Spora ve sanata yeteneği olan birçok genç, doğru yönlendirilmediği için kendisini mutlu edebilecek ve topluma daha faydalı olabileceği mesleği yapamamaktadır.

Büyük bir kültürel mirasa sahip Anadolu topraklarından, dünya çapında tanınan büyük sporcular ve sanatçılar çıkması ve bu kişilerin sayılarının artması, yeteneklerinin erken yaşlarda fark edilip bu yönde değerlendirilmesi ile mümkün olabilir. Okulumuz, yaptığımız yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerinde, ilimizin yüz akı olmuştur. Okulumuz, İlimizdeki tüm sosyal faaliyetlerde üzerine düşen her görevi kusursuz bir şekilde yerine getirmektedir. Okul içi ve okul dışında yapılan sergi ve konferanslar, bizleri ve toplumumuzu memnun etmektedir. Yaptığımız faaliyetlerle hep ilk olmanın mutluluğunu yaşadık. Bu konuda bizlere her türlü desteği sağlayan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum. Eğitimin, Bilimin, Sanatın Temeli Kitaba Dayanır. Bu maksatla, okulumuz içerisinde oluşturulan, başta ilimiz olmak üzere ülkemizdeki diğer okullara da örnek olacak şekilde hazırlanan tam donanımlı kütüphanenin açılışını hep beraber biraz önce gerçekleştirdik. Hayırlı - uğurlu olmasını diliyorum. Milli Şairimiz Merhum Mehmet Akif SAFAHATI' nda bizlere; ” Asım'ın nesli derken, iman, irfan, fazilet ve bilgi ile donanmış, karakterli, kişilikli, vatanına, milletine ve dinine sahip çıkan, dahası; bunları düzeltmek için tüm imkânları seferber eden bir gençlikten söz ediyor. "Bu bakımdan, şunu hiçbir zaman hatırınızdan çıkarmayınız ki; sizler bizim ümidimiz ve geleceğimizsiniz. Cennet vatanımızda oynanmak istenen oyunları bozacak ve boşa çıkaracak güçtesiniz. Uğruna bizlerce gencimizi feda ettiğimiz cennet vatanımızı, bayrağımızı sevmeliyiz. Bizi biz yapan değerlerimizi sevmeliyiz. Bu önemli ve örnek organizasyona, ilimizdeki muhtelif okullardan katılım sağlayan öğrencilerimize, okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize, sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılı bir gelecek diliyorum. Ayrıca, bu önemli organizasyona katkı sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından, şenliğe katılan okul öğrencilerinden futbol, basketbol, voleybol ve diğer branşlarda başarı sağlayanlara madalya ve kupaları takdim edildi. Program sonunda günün anısına okul bahçesine çınar fidanı dikildi.