Kayseri OSB Teknik Koleji şampiyon oldu

U16 Ligi Play-Off son maçında normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada rakibi Kocasinan Şimşekspor’u penaltı atışlarında mağlup eden Kayseri OSB Teknik Koleji Kayseri şampiyonu oldu.
U16 Ligi Play-Off son maçında normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada rakibi Kocasinan Şimşekspor'u penaltı atışlarında mağlup eden Kayseri OSB Teknik Koleji Kayseri şampiyonu oldu.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Nail Berkant Sarıkaya, Mustafa Bulduk,
Kocasinan Şimşekspor U16: Ahmet Safa Tiryakioğlu, Süleyman Çetiner, Taygar Cingil, Karahan Karahan, Talha Özyürek, Eren Cem Çelebi, Muhammed Korkmaz, Onur Bağcı, Mehmet Tek, Yusuf Talha Dokgöz
OSB Teknik Koleji U16: Zafer Görkem Demir, Mert Ali Yıldız, İsmail Can Önal, (Mahmut Eray dk.40), Hasan Talha Irmak, Ahmet Taha Soytürk, Furkan Sığırcı, Yusuf Özkardaş, (Hasan Hüseyin Ertaş dk.46) Yusuf Aydoslu, Çağan Zeki Doğan, Burak Altıntaş, Mehmet Şimşek, ( Anıl Çalış dk.40)
Goller: Mehmet Tek dk. 32 (Kocasinan Şimşekspor U16) Burak Altıntaş dk.75 (OSB Atletikspor U16)
Gol olan penaltılar: Muhammed Korkmaz (Kocasinan Şimşekspor U16), Hasan Taha Irmak, Burak Altıntaş, Anıl Çalış (OSB Atletikspor U16)
Kaçan penaltılar: Eren Cem Çelebi, Onur Bağçı, Talha Özyürek (Kocasinan Şimşekspor U16), Çağan Zeki Doğan, Hasan Hüseyin Ertaş OSB Atletikspor U16)
Kırmızı Kartlar: Zafer Görkem Demir dk.77, Mert Ali Yıldız dk.73 (OSB Atletikspor U16)