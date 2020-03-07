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Kayseri OSB Teknik Koleji Voleybol takımı finale yükseldi

Kayseri OSB Teknik Koleji Voleybol takımı Play-Off’ta adına finale yazdırdı.

Kayseri OSB Teknik Koleji Voleybol takımı Play-Off'ta adına finale yazdırdı.


Türkiye Voleybol Bayanlar 2.Ligini lider olarak tamamlayarak adını Play-Off grubuna yazdırmayı başaran Kayseri OSB Teknik Koleji Voleybol takımı Play-Off grubunda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 7 puanla lider tamamlayarak finale yükseldi. 4-6 Mart tarihlerinde Denizli'de oynanan yarı final maçlarında iyi bir performans sergileyerek adını finale yazdıran OSB Teknik Koleji finaldeki rakibini bekliyor.


Kayseri OSB Teknik Koleji Voleybol takımı 11-13 Mart 2020 tarihlerinde final müsabakalarını Isparta'da oynanacak.

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