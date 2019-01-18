Kayseri OSB Teknik Koleji'nde karneler verildi

Kayseri OSB Teknik Koleji'nde karne heyecanı yaşandı.

Kayseri'nin ücretsiz tek özel okulu olan Kayseri OSB Teknik Koleji'nde 6 bölümde 1482 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 2018/2019 Eğitim Öğretim Yılı ilk dönemi sonunda Kayseri OSB Teknik Koleji'ni ziyaret ederek, açıklamalarda bulundu.

İlk dönemin başarı ile tamamlandığını belirterek, Türkiye'nin Geleceği Olan Gençler Kayseri OSB Teknik Koleji Atölyelerinde yetiştiğini ifade etti.

Başkan Nursaçan; “Türkiye'de güçlü bir ekonomi ve gelecek tasarlamanın şartlarından biri vasıflı iş gücünü geliştirmektir. Bu anlamda bireylere bilgi, yetenek ve uygulama konusunda yeterlilik sağlayan mesleki eğitimlerin yaygınlaştırılması gerekmektedir.

2017 yılında 4 bölümde 670 öğrenci ile devraldığımız okulumuz, 2018-2019 eğitim öğretim yılında bünyemize dahil ettiğimiz Tasarım Teknolojisi ve Bilişim Teknolojisi bölümleri ile birlikte öğrenci sayımızı 1482'a çıkararak yolumuza devam etmekteyiz.

Özel Kayseri OSB Teknik Koleji, 29000 metrekarekapalı, 33000 metrekare açık alanda 2 blok, 1 spor salonu ve spor tesislerinden oluşmaktadır.

Okulumuzda öğrencilerden hiçbir ücret alınmadan özel eğitim verilmektedir.

Ülkemizde, pek çok genç eğitim tercihlerini doğru yapamadığı için, ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim veren teknik liseler yerine, genel lise eğitimine yönelerek, hem gelecekteki işsizler ordusunu hem de ekonomimizin ihtiyaç duyduğu sektörlerdeki gediği büyütmektedir.

Misyonumuz olan ve slogan haline getirdiğimiz ‘Ara Değil Aranan Eleman Yetiştiriyoruz' anlayışı ile her geçen gün eğitim kalitemizi arttırıyoruz.

Birinci eğitim yılımızın sonunda 106 mezun öğrencimizi işletmelere yerleştirmenin gururunu yaşadık.

Bizi diğer OSB'lerden ayıran ve başarıyı getiren özelliklerimizden biri de teknik açıdan sektörde kullanılan araç gereçlere atölyelerimizde sahip olmamız ve 32'si Meslek, 57'si Kültür olmak üzere toplamda 89 uzman öğretmenimizle öğrencilerimiz için gece gündüz demeden gayret göstermemiz. Çünkü geleceğimiz olan gençlerimiz hayata hazırlıyoruz” dedi.