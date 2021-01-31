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Kayseri OSB Teknik Koleji'nden üç oyuncu, Antakya B.Belediye'ye transfer oldu

Türkiye Kadınlar 1.

Lig A Grubunda mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji'nin kadrosunda yer alan üç genç oyuncu, kiralık olarak Antakya Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu.


Lig A Grubunda mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji'nden yapılan açıklamada, Beyza Dursun, Hande Albayrak ve Neriman Korkmaz'ın Antakya Büyükşehir Belediyespor'a kiralık olarak gönderildiği duyuruldu. Açıklamada, “Kulübümüz lisanlı sporcularından Beyza Dursun, Hande Albayrak ve Neriman Korkmaz sezonun ikinci yarısında Antakya Büyükşehir Belediyesi Voleybol takımın formasıyla şehrimizi temsil etmeye devam edecekler. Ligin ikinci yarısında play-off için kritik maçlarına çıkacak olan Antakya Büyükşehir Belediyesi takımına kiralık olarak giden sporcularımıza yeni takımlarında başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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