Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan, "8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri ve uluslararası kutlanması kabul görülen bir gündür" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet anlayışını şiar edinen analarımız, bacılarımız asil Türk kadınları, Yeni Türkiye'nin simgesi ve ülkemizin en büyük teminatıdır.

Gerek kurtuluş mücadelesinde, gerekse Cumhuriyetimizin kuruluşunda en son 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında kadınlarımızın yaptığı fedakarlıklar halen hafızalarımızdadır.

Kadınlar, bizim topraklarımızda hem toplumun hem ailenin temelidir.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav) “Cennet annelerin ayakları altındadır” sözünü ilke edinip, annelerimize olan sevgi, saygı ve hoşgörüyü tüm kadınlara göstermeliyiz.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, Yönetim Kurulumuz adına bölgemizde çalışan tüm kadın çalışanlar başta olmak üzere tüm Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve huzur dolu bir gelecek temenni ediyorum."