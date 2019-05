Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'dan Anneler Günü Mesajı

Nursaçan mesajında şunları söyledi:

“Bizlerin bugünlere gelmesinde hiçbir karşılık beklemeden sevgi, şefkat ve merhametle bizi adeta kuşatan annelerimizin, hayatımızda ne denli önemli bir varlık olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Dinimizde, “ Cennet annelerin ayağı altındadır “ Hadis-i Şerifi ile annelerimizin ne kadar yüksek bir mertebede olduğu bilincinden hareketle, onlara saygı ve sevgide kusur edilmemesi gerekir. Kendilerini baş tacı kabul ettiğimiz annelerimiz, bizler için berekettir, duadır, ilk öğretmendir. Hayatımın her safhasında olduğu gibi milletimize hizmet yolunda da annemin duasını daima yanımda hissetme bahtiyarlığıyla annelerimizin, bizim istikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olmuşlardır. Birer sevgi sembolü olan annelerimizi öncelikle fedakârlık ve sabırlarından dolayı kutlamak istiyorum. Annelerimize ne kadar hizmet etsek azdır. Her zaman kalbimizin başköşesinde yer alan, güçlü duruşlarıyla fertlerin ve toplumların ayakta kalmasına büyük oranda destek olan annelerimizin, şehit analarının, tüm kadınlarımızın anneler gününü kutluyor; bu anlamlı günün birliğe, beraberliğe, nice güzelliklere vesile olmasını ve her günümüze yayılmasını diliyorum. Tüm annelere sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”