İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ın Regaip Kandili Mesajı

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Regaip; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi, bize geleceğe yönelik isteklerimizi gözden geçirme imkânı veren; merhamet, şefkat, iyilik, yardımlaşma ve dayanışma hislerimizin doruk noktaya ulaştığı, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan mübarek bir gecedir" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:


"Bu kutsal geceyi vesile bilerek, elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalı, kardeşlik hislerimizi güçlendirmeye, ihtiraslarımızı dizginleyip, küçük menfaat çekişmelerinden uzak durmalı, birlik ve beraberliğimizi korumaya çaba harcamalıyız. Hoşgörü, sevgi ve saygıyı da bir yaşam biçimine dönüştürmeliyiz.


Kandilin, dünyanın neresinde olursa olsun baskı, zulüm ve şiddet altında olan, sıkıntı çeken din kardeşlerimizin / ve tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını, Yüce Rabbimden; hepimizi barış, huzur ve esenlik içinde Ramazan'a ve Kadir gecesine ulaştırmasını diliyorum."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.