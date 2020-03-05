Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan:"Savunma Sanayi ile ilgili imtihanı geçtik"

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Savunma Sanayi konusunda ihaleye iyi çalıştıklarını ve verilen dosya ile imtihanı geçtiklerini açıklayarak, Kayseri OSB'nin güçlü bir yapıya sahip olduğunu KKTC'de de OSB altyapısı kurmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, katıldığı bir televizyon programında savunma sanayi ile ilgili olarak yapılan çalışmalar konusunda şunları söyledi:

"Savunma sanayi ile ilgili nitelikli iş yapan sanayicilerimiz de var. Kayseri OSB 42-43 yıllık bir bölge. Çok değerli sanayicilerimizin büyük gayretleri olmuş. Döküm ve makine sanayisinde ciddi gelişmeler olmuş. Geçmişte bu kadar bilinçli değildik. Son 15-20 yılda da küçümsenemeyecek seviyeye geldik. OSB'de savunma sanayisinin olmayışı bizi üzüyor.

Firmalarımıza gittiğimiz zaman savunma sanayi ile ilgili nitelikli ve nicelikli iş yaptıklarını gördük. İhaleye çalıştık. İki dosya da kapandı, imtihanı biz geçtik. Bizim dışımızda da katılanlar vardı. Onlar dan da zannedersem geçenler oldu. Cumhurbaşkanlığının Savunma Sanayi İcra Komitesinde değerlendirme, herkesin puanlaması olacak. Son takdir de Cumhurbaşkanımızın olacak. Kayseri'yi en son ziyaretlerinde ben kısaca projemizden kendisine bahsettim. Burada kendine yakışanı yapan değerli milletvekillerimiz her daim destek oldu. Kayseri OSB olarak biz kendi üzerimize düşeni yaptık. Bu uzun soluklu bir iş incelemesi ve karar aşaması inşallah 2-3 aydan fazla sürmez."

Nursaçan, "Biz projeye başladığımızda biz duymamıştık. Biz mühimmat üretimi konusunda ciddi irade gösterdik. Sonuçlandı ve bu işi bitirmek kolay değil. İş adamlarımızı da tebrik ediyorum. Lafla peynir gemisi yürümez kolay iş değil buna mesai harcamak irade göstermek güzel. Biz daha önce İsrail'e diyorduk modernizasyonu. Bu bizim asil milletimiz için zül idi. Bu gün önemli bir proje ve benim de haberim olmuştu. Bizim elimizde iki proje vardı. Üçüncü proje bizim dengemizi bozabilirdi. Biz duracak mıyız durmayacağız. Kayseri OSB öyle bir güçlü yapıya sahip oldu ki şu anda ortağa ihtiyaç duymuyor. Böyle bir OSB 5 sene önce yoktu bu gün var. Bu gün bakıldığında kimi getirirseniz getirin Türkiye Ekonomik Pazar Araştırma Vakfı burada yapılan her türlü değerlendirmede Kayseri OSB ilk 5'te" diye konuştu.

Kayseri'nin gençlerinin yetiştirilmesi ve kalifiye eleman olması gerektiğinin altını çizen Nursaçan, "Evlatlarımızı istikbalimizi bilgi sahibi yapıp geliştirmediğimiz zaman yarın işsizler ordusunu büyütmüş olacağız. Meslek liseleri bizim geleceğimiz. Hiçbir sanayicinin kapısında vasıfsız eleman arıyorum yazısını bulamazsınız. Bu insanlar okulda bilgi sahibi olsalar ülke kazanır, şehir kazanır zaman israfı olmaz. Bölge Müdürü ve Genel Sekreterimiz Hollanda'ya gitti. Orada 60 bin öğrencinin okuduğu koleji gezdiler. Orada insanlar 5 işi birden yapıyor" dedi.

Elektrik fiyatları ile ilgili olarak yapılan eleştirilere de cevap veren Nursaçan, "Elektrik konusundaki eleştiriler bilinçsiz ve ölçüsüz yapılan eleştirilerdir. Aklıselim baktığınızda kul hakkına tecavüzdür. Fiyatlar Türkiye'deki en ucuz elektrik bizde" diyerek şu şekilde konuştu:

"KKTC'de OSB kurulması teklifinde bulunduk. Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın davetlisi olarak KKTC Başbakanı Ersin Tatar Kayseri'ye gelmişti. Kayseri OSB'deki 1300 sanayicimiz ve OSB yönetimi adına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde OSB ve fabrika kurmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim dedim. Yavru Vatan'da oranın ihtiyaçlarını ve ihracatını artıracak projeler yapılır. Ar-Ge yapılır oradan size gerekli ihtiyaçlarınızı ölçersiniz gereken çalışmayı da yaparsınız. Orada bir çalışma yapmamak bizim de eksiğimiz. Ama şunu bilmek lazım. Kayseri OSB 42-43 yıllık tecrübeye sahip. Dışarıdan kim gelirse gelsin farklı bir üretim sistemi olduğunu görüyor. Cumhurbaşkanımızın desteği ile Yavru Vatan'da kapı açık derlerse OSB'nin altyapısını kümelenmesini yapmak için hazırız. Biz ilkeli ve etik değerlerimizi ortaya koyduk. Üreten bir toplumun yücelen bir toplum olduğunu bilmek lazım. Kayseri OSB deyince akla işin liyakatin ve üretimin kardeşliğin merkezi olması lazım dedik. Bu gün adım adım iş işi getiriyor. Tasarım merkeziniz yok Kayseri'nin açığı, aranan nitelikli eleman yetiştirilmiyor Kayseri'nin açığı. 13. YY'da Milletler Arası Fuar yapılmış Yabanlı Pazarı fuarınız yok bu ne utanç verici hadise. İdari binanız depreme dayanıklı değil. Bunların hepsi kısa sürede yapıldı. Bunları dışarıdan gören bir göz fark edebiliyor ama içeride bunları kıskanan haset eden, kendisini vazgeçilmez gören, bulunduğu makamları kendisinin gibi gören zihniyetlerin değişmesi gerekiyor. Hiç kimse kalıcı değil. Önemli olan devletin emrinde olmak, millete hizmet olmak. Siyasi parti yönetmiyorsunuz OSB toplumu kucaklayan bir kurum olmalı. Masanın başında oturacaksınız şu arsa senin bu arsa benim diyeceksiniz sonra pişkin pişkin ihale ile sattığım arsaları eleştireceksiniz. Bu ne pişkinlik arkadaşlar? Göreve geldiğim günden beri 400 bin metrekare arsa satmışız. Bizim OSB'yi yaptığımız ekstra düzgün şeffaf çalışma ile koyduğumuz 112 milyon TL. Güneş Enerji Santrali ortada hadi hodri meydan. Biz hakka hukuka riayet etmişiz eşimize dostumuza arsa peşkeş çekmemişiz. Güneş Enerji Santrali Bizden önce 6 MGW üstüne 7 MGW koymak için bir belge bulamadım OSB arşivlerinde. Bunu söyleyen haksızlık eder zulmeder. Geri alınan 38 MGW'nin teşvik belgesi Tahir Nursaçan'ın yönetiminde bulunan değerli dava arkadaşları ile birlikte aldıkları karardır.

OSB'deki fuar standartlarının dışında başka fuar yok. Fuar adı geçen ne varsa OSB'deki fuar merkezinde yapılmak durumundadır. Yoksa birlik ve beraberlikten bahsetmek olmaz. Şahsıma da yanlışlar yapıldı, Kayseri'ye yakışmayan yanlışlar yapıldı. TÜYAP en az 6 fuar yapacağını söyledi. Tarım fuarı konusunda üzüldüm. Kayseri'ye yaraşmadı yakışmadı. Göz boyama oldu. Geçen yıl OSB'deki tarım fuarı tıka basa doldu. Kayseri'ye de yakışır bir fuar oldu. Birliğimizi dirliğimizi koruyup OSB'deki gelişmeleri en iyi şekilde yakalamamız lazım. 15 Nisan'da TÜYAP'ın tertiplediği gurme fuarı var. Mobilya fuarı var. Mobilya fuarında yer kalmadı. 2020'de inşaat fuarı yapılacak. Yıl sonunda Kayseri Evleniyoruz Fuarı olacak. Bu fuarlar olduğunda 6 fuarı çok rahatlıkla yapabileceğiz. Kayseri'de söz sahibi kimler varsa artık kitap fuarı da OSB'deki fuar alanında olmalı. İtiş tıkış kakış olmamalı."