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Kayseri OSB Yönetimi İşverenlerle İftarda Buluştu

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yönetimi ve organize sanayi işverenleri, düzenlenen iftar yemeğinde buluştular.


Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Sarptaş'ın, Hidayet Çelik Ürünleri Ltd. Şti. fabrikasının bahçesinde düzenlediği iftar yemeğinde çok sayıda işveren bir araya geldi.


Düzenlenen iftar yemeğine Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, 2. Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez, SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, Kayseri Vergi Dairesi Başkanvekili Ahmet Günçavdı, Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Yıldız, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yönetim kurulu üyeleri ve işverenler katıldı.

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