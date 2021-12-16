Kayseri OSB'de ‘atık su bağlantısı'

Bölge Müdürlüğü ekipleri, atık su kanalını yaparken parsel bağlantılarını da yaptı.

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ekiplerince yeni kurulu işletmelere yapılan alt yapı bağlantıları sırasında cadde ve sokaklar zarar görmüyor ve böylece yap-boz olmadığı için ülke ekonomisine de zarar verilmiyor. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından atık su kanalı yapılırken öngörülü hareket edilerek parsel bağlantıları da yapılmış ve caddelerin altından geçen atık su kanalı boş bulunan parsellere de bağlandı.

Kayseri OSB'de gerçekleştirilen çalışma nedeniyle yeni atık su kanalı bağlantı talebi geldiğinde parsel girişine yapılan bağlantıyla talep kısa sürede yerine getiriliyor. Bu uygulama ile atık su kanalına bağlantı yapılırken cadde ve sokaklar da zarar görmüyor.