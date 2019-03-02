Kayseri OSB'de Başkan Nursaçan Güven Tazeledi

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün yapılan 17. Olağan Genel Kurulu'nda kullanılan 694 oyun 379'unu alan Tahir Nursaçan 3. kez başkanlığa seçildi.

Kayseri OSB'nin 17. Olağan Genel Kurulu, divan heyetinin oluşturulmasıyla başladı. Gündem maddelerinin okunarak oylanmasının ardından konuşmalara geçildi. Genel kurulda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş; kararlı bir iradenin ortaya konulmasıyla ekonominin istikrara doğru geldiğini ifade ederek; “Bugün Organize sanayi bölge Müdürü ile görüştüm, özellikle Şubat ayından itibaren Ocak ayından itibaren Organize Sanayi Bölgesinde enerji tüketimi bir önceki aya göre daha iyi olduğunu, 2018 yılından daha iyi noktalara geleceğini ifade ediyor. Ağustos 2018 tarihinde yapılan bir operasyona Türkiye'yi dengesizliğe doğru götürmeye çalışan dış mihrakların etkisi, kararlı bir iradenin ortaya konulmasıyla birlikte hamt olsun istikrara doğru geldi. Bugün döviz fiyatlarında, enerji tüketiminde, piyasalarda bir istikrarın var olduğunu görüyoruz. En önemli meselelerden birisi iş aleminin artık istikrarla birlikte güven tesis etmesi de çok önemli bir hadisedir. Bugün 31 Mart seçimlerine giderken önce ‘seçim öncesi operasyon yapılacak' diye ifade edenler şimdi ‘seçimden sonra piyasalar bozulacak mı acaba' diye Türkiye'yi bir dar boğaza sokmak için gayret gösteriyorlar. 15 Temmuz'da göğsünü siper eden işçimiz, 81 milyon Türk vatandaşı nasıl ki bir kahramanlık destanı yazdıysa, 7 Ağustos ruhunu bugün aynı şekilde devam ettiren işadamları, Ağustos 2018 tarihindeki ekonomik darbe girişimini göğüslediyse inşallah 31 Mart seçimlerine giderken kırılganlığı önleyecek, onların önündeki bu kara propagandayı ortadan kaldırabilecek faaliyetleri de inşallah bertaraf edecektir diye düşünüyorum" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise önümüzdeki dönem desteklerin devam edeceğini kaydederek; “Bizim özellikle cazibe merkezleriyle alakalı 2019 yılında 5 koldan beraber yapacağımız destekler var. Kalkınma ajansları, TÜBİTAK, KOSGEB beraber yapılacak destekler. Toplam 2 milyar 447 milyon TL'lik bir destek söz konusu olacak. Organize sanayimizin özellikle gelişen ekonomimizle beraber farklı sektörleri Türkiye'ye kazandıracak, ihracata kazandıracak yapıya mutlaka kurgulamaları gerektiği kanaatindeyim. 2 milyar doları aşan Serbest Bölge ile beraber ihracat rakamlarımızın önümüzdeki yıllarda içimizde bulunduğumuz yılla beraber bir atılım yılı olması gerektiğini vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ise yaptığı konuşmada; Türkiye'deki resmi işsiz sayısının 4 milyon olduğunu, bu yıl biz 2 buçuk milyon ilave istihdam yaratılırsa işsizliğin bir yıl içerisinde yüzde 6'lara kadar gerileyeceğini vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Bakir Ersoy ise, Kayseri sanayisi ve sanayicilerin daima yanlarında olduklarını bildirdi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ahmet Hilmi Kürtüncü, seçilirse yapacağı projeler hakkında bilgiler vererek, "En önemli projemiz israfı önleyeceğiz, kalan kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanacağız. OSB elektrik dağıtım bedeli ve atık su bedelinde yüzde 40 indirim yapacağız. Bölge müdürlüğümüzün satın alma işlerinde öncelik sanayicimiz ve şehrimiz olacaktır. Rekabetçi, denetlenebilir ve şeffaf bir satın alma sistemi kurulacaktır. Yıllık maliyeti çok ciddi olan OSB TV'yi kapatacağız. Bütün belediyeler, kamu kurumları, oda ve sivil toplum kuruluşları ile istişare içerisinde çalışacağız. Sektörel bazda istişare toplantıları yapılacaktır. İhracatı artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. Enerji maliyetlerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Tehlikeli atıklar toplanacak ve tek elden bertaraf tesislerine gönderilecektir. Teknoloji geliştirme bölgesi, teknopark, Ar-Ge, stratejik araştırma merkezleri kurulacaktır" dedi.

"OSB kasasında 31 Aralık 2018 itibariyle 62 milyon TL paramız bulunmaktadır"

Genel Kurulda konuşan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan; 12 yılda hayal bile edilemeyen projeleri 4 yıla sığdırdıklarını söyledi. Nursaçan; "Bugün, ülkemizin zenginleşmesinde öncü rol üstlenen, yüksek düzeyde vergi ödeyen, sektörlerinde öncü olan ve ihracata liderlik yapan sanayici kardeşlerimizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah hepsinden razı olsun, bereketlerini arttırsın. Ülkemizin bekası, birlik ve beraberliği için mücadele eden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımızı ifade etmek isterim. Kuruluşundan bugüne kadar, OSB'mizin bu seviyeye gelmesinde emeği geçen sanayici büyüklerimizden vefat edenlere Allah'tan rahmet,hayatta olanlara da uzun ve hayırlı ömürler dilerim. Kayseri OSB yönetimi olarak üzerimizdeki emanetin ve sorumluluğun farkındayız. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar, açık, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile hareket ettik. OSB'yi sahiplenmek için değil, sahiplerine hizmet etmek için buradayız vizyonu ile çalıştık, çaba gösterdik. Bizden önceki dönemde, 12 yılda yapılamayanları, hayal dahi edilemeyen projeleri 4 yıla sığdırdık. Çok kısa bir sürede yapılan projelerimize bakıldığında, hizmet çıtasının ne kadar üst seviyelere çıkarıldığı takdir edilecektir. Bazı dar çevreler 12 yılda yapılamayanları neden eleştiremiyor. Aksine, 4 yılda yapılanları göremeyenler, görmek istemeyenler neden bizleri takdir etmiyor, edemiyor. Bunlar teşekkür fakiri insanlar. Bir düşünürün dediği gibi; sana engel olmaya çalışanlar, başaracağına en çok insanlardır. Dolayısıyla; bunun takdirini sizlere bırakıyorum. 2018 yılının ikinci yarısından itibaren döviz kurlarında dalgalanmalar oldu. İş dünyası olarak ülkemizin geleceğine olan inancımızı hiçbir koşulda yitirmedik. Moralimizi yüksek tutmaya çalıştık. OSB yönetimi olarak bu zorlu dönemlerin üstesinden gelmek için; hazırladığımız dosya ve görüşmeler ile KDV, ÖTV indirimi, Emlak Vergisi, TRT ve KOSGEB Payı gibi konularda olumlu sonuçlar aldık. Yine, bazı dar çevreler tarafından OSB kasasında para kalmadığı gibi duyumlar ulaşmıştır. Açık ve net olarak ifade ediyorum ki, OSB kasasında 31 Aralık 2018 itibariyle 62 milyon TL civarında paramız bulunmaktadır. Şunu da ayrıca ifade etmek isterim ki, OSB para biriktirme yeri değildir. OSB kaynaklarını en verimli şekilde sanayicinin hizmetine sunarak, kalıcı hizmetler yapmak ana gaye olmalıdır. 43 yıllık OSB tarihinde ilk kez Teşvik, Hibe ve desteklerle yaklaşık 45 Milyon Liralık büyük bir katkı sağlanmıştır. Allah bereketimizi artırsın. Yine bu art niyetli çevreler, üyelerden aidat alınacak gibi bir dedikodu yaymaktalar. Ortaya proje koyamayanların işi, dedikodu yapmaktan öteye geçmiyor" ifadelerini kullandı.

"Sizlere kaliteli hizmet sunmak için, tüm müdürlüklerimiz tek tek gözden geçirilmiştir. Norm kadro çalışması tamamlanmıştır" diye sözlerine devam eden Nursaçan konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Daha önce olamayan, Tek Düzen Muhasebe sistemine geçilmiştir. Böylece hesap verebilir bir OSB haline gelinmiştir. Bizler 4 yıl gibi kısa bir sürede OSB'yi edilgen değil, etken, örnek alan değil, örnek alınan bir OSB haline getirdik. Bütün bu başarılı hizmetlerde siz değerli üyelerimizin, emekleri ve katkıları bizim için çok önemliydi. Zira ortak akılla her şeyin üstesinden gelineceğine inandık. Allah'a ne kadar şükretsek azdır. 55 MWp ile Türkiye'nin en büyük Güneş Enerji Santralini bölgemize kazandırdık. Ülkemizin enerji verimliliğinde liderliği üstlendik. Tesisimiz, bölgemize yıllık yaklaşık 11 milyon dolarlık dev bir katkı sağlamaktadır. Bu sayede; OSB'nin geleceği teminat altına alınmıştır. Bu gelir sayesinde OSB'nin sanayicilerimizden aidat almasına da hiç gerek kalmamıştır. Dönemimiz de tamamlanan 38 MWp'lik tesisin piyasa değeri 60 milyon dolar civarındadır. OSB Yönetimi olarak; 2018 yılını ihracat yılı ilan ettik. Dış ticaretin geliştirilmesi adına; Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kurulmuştur. Bu merkez de sunulan hizmetler takdirle karşılanmaktadır. Sanayicilerimizin ürünlerini,Yurt dışında, 365 gün sergileyeceği, Türkiye Ticaret Merkezleri kurulması çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalar Dubai ve Bosna Hersek üzerinde yoğunlaşmaktadır. Dubai'de kurulacak merkez çalışmaları da tamamlanmıştır. UR-GE ve sektörel kümelenme projelerine ayrı bir önem veriyoruz. Sanayicilerimizden gelen yoğun talep üzerine Fuar projesine karar verdik. Genel kurulda sizlerden aldığımız onayla, 2017 Nisan ayı başında temelini attık. 22 ayda bitirdik. Fuarın, 1'inci etabı olan 18 bin m2'lik kısmı Mart ayı başında hizmete girecektir. İkinci etap 12 bin metrekarenin temeli atılmış olup, 2020 yılında tamamlanmasıyla 30 bin metrekareye ulaşacaktır. Tüm etaplarının tamamlanmasıyla toplamda 60 bin metrekarelik kapalı alanıyla, Şehrimizin ve sanayicimizin hizmetinde olacaktır. İşletilmesi konusunda TÜYAP ile anlaşma sağlanmıştır. Şehrimiz ticareti bu sayede büyük bir canlılık kazanacaktır. Yılda yaklaşık olarak 2 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapacaktır. Bazı dar çevreler yılda 50 haftada, yani her hafta fuar yapılacağını ifade etmektedir. Bu boş ifadeler, gerçeğe dayanmayan, sadece kulağa hoş gelen sözlerden öteye geçemez. Bu boş sözleri söyleyenlerin; Ramazan ayında, resmi ve dini bayramlarda ve yaz aylarında TÜYAP'ın dahi fuar yapmadığından haberleri bile yok. 327 tane OSB arasında istediğiniz bir kişiyi getirin, tarihi rakamlar var mı yok mu? Elbette var. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Türkiye'nin gözde OSB'si olmuştur. Aziz milletimize yakışan yatırımları yaptık, hesap vermekten çekinmedik. Bizim ymnetimimiz devreye girmeden önce tabiri caizse hesapsız, kitapsız bir OSB vardı. OSB tarihinde bizim aldığımız teşvikleri kimse almamıştır. İsraf yapılmadı, veremeyeceğimiz bir hesap yoktur."

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Oy verme işleminin tamamlanmasıyla yapılan sayımda Tahir Nursaçan 379 oy alarak 3. kez Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Ahmet Hilmi Kürtüncü ise 308 oy aldı. Başkan Tahir Nursaçan'ın Yönetim ve Denetim Kurulu şu şekilde;

Yönetim Kurulu Asil: Süleyman Sarptaş, Yunus İmamoğlu, Yavuz Dur, Mustafa Katırcıgil

Yönetim Kurulu Yedek: Şaban Andaç, Emre Erkahyaoğlu, Hasan Elcümen, Murat Gibor, Mehmet Beydilli

Denetim Kurulu Asil: Ali İstanbulluoğlu, Levent Somtaş

Denetim Kurulu Yedek: İsmail Işık, Selçuk Sancak

OSB Üst Kurulu Asil: Tahir Nursaçan, Ömer Baktır, Ömer Pınar, Yalçın Duru, Mehmet Yamanlar, İlhan Bayam, Metin Özkaya, Ümit Türkoğlu

OSB Üst Kurulu Yedek: Mehmet Özevran, Mustafa Güzel, Mahmut andaç, Atilla Şahin, Hacı Mehmet Çavuşoğlu, Ferhat İkis, Nihat Karamamuş, Ziya Deveci