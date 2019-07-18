Kayseri OSB'de “Endonezya İş Forumu 2019” Gerçekleştirildi

Türkiye ve Endonezya arasındaki ticaret hacminin artırılması amacıyla düzenlenen İş Forumu'na Endonezya Cumhuriyeti Büyükelçisi Dr. Lalu Muhammad Iqbal ve beraberindeki heyet, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Endonezya Fahri Konsolosu Tahir Nursaçan, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile her iki ülkenin iş dünyası temsilcileri katıldı. Program dahilinde Kayseri'de yer alan ilgili kurum ve kuruluşlar ziyaret edildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi hizmet binasında gerçekleştirilen tanışma programının ardından, Kayseri OSB'de Yönetim Kurulu Üyeleri, OSB'de faaliyet gösteren iş insanları ile Endonezya Cumhuriyeti temsilcileri arasında gruplar halinde görüşmeleri yapıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Endonezya Fahri Konsolosu Tahir Nursaçan; Endonezya Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Dr. Lalu Muhammad Iqbal'i ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını, iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin belli bir plan ve program dâhilinde artırılmasının yararlı olacağını ifade etti. Başkan Nursaçan “ Bu iş formunu düzenlemekteki amacımız Endonezya ile karşılıklı ticaretimizi, dengeli bir şekilde yukarı seviyelere taşımak. Türkiye ve Endonezya 'nın tarihsel ve siyasal alanın yanı sıra, ekonomik alanda da güçlü bir geçmişe sahip. Söz konusu forumun iki ülke arasındaki ortak ekonomik ilişkileri geliştirecek "tarihi ve önemli süreç" olduğuna inanıyorum.” dedi.

Büyükelçi Dr. Lalu Muhammad Iqbal; sanayi ve ticaret şehri olarak bilinen Kayseri'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu, Türkiye ile Endonezya gibi ekonomik ve ticari alanlarda çok büyük potansiyele sahip olan iki ülke ilişkilerinin daha da geliştirilmesinin çok yerinde olacağını, eğitim, turizm ve kültürel alanlara da ağırlık verilmesinin faydalı olacağını ve Kayseri'de kendisini evinde gibi hissettiğini belirtti.

Büyükelçi Iqbal, katılımcılara Endonezya'daki ekonomik durumu dair ayrıntılı bir sunum yaptı. Endonezya İş Forumu 2019, iki ülke iş insanları arasında gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerinin ardından sona erdi.