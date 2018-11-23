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Kayseri OSB'de İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi Düzenlendi

Kayseri OSB eğitim faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyor.


Kayseri OSB Konferans Salonunda düzenlenen eğitimde iş sağlığı ve güvenliği konusunda sunum yapan İş Güvenliği Uzmanı Hamdi Cona mevzuatlar, kanun, tüzük, yönetmelikler ve uygulamaları hakkında genel bilgiler verdi. Genel iş güvenliği kuralları oluşturulması, kişisel koruyucu donanım kullanımı, güvenlik ve sağlık işaretleri, elle kaldırma taşıma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, iş kazalarının sebepleri ve koruma, kimyasal risk etmenleri, elektrik tehlike, risk ve önlemleri konularında personele bilgiler veren Cona, kazaların alınacak önlemlerle engellenebileceğine işaret etti. İşveren ve işçinin sorumluluklarını da anlatan Cona, kişisel donanım koruyucuları hakkında detaylı bilgiler verdi.


Eğitim, soru cevap kısmıyla sona erdi.

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