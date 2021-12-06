Kayseri OSB'de sanayicilerin hayatını kaybeden yakınlarının adına fidan dikilecek

Kayseri OSB'nin yeni uygulaması kapsamında sanayicilerin hayatını kaybeden yakınları adına fidan dikilecek.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin Kuyucak Mevkii'nde bulunan su deposu yanı ağaçlandırma bölgesi olarak belirlendi. Bu bölgeye ilk etapta 500 fidan dikildi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yibur, ağaçlandırma bölgesine hayatını kaybeden her sanayicimiz ve yakını adına da fidan dikileceğini belirterek, fidanların geleceğe nefes hayatını kaybedenlere de rahmet olacağını söyledi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yibur, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in, "Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz" Hadis-i Şerifini şiar edindiklerini ifade ederek Kayseri OSB'de ağaçlandırmaya çok daha fazla önem vereceklerini belirtti. Bu kapsamda yeni ağaçlandırma bölgeleri oluşturarak fidan dikimini yaygınlaştırdıklarını vurgulayan Başkan Yibur, Kayseri OSB'de hayatını kaybeden sanayicilerimiz ve yakınları adına da fidan dikme kararı aldıklarını kaydetti.

İLK ETAPTA 500 FİDAN

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin Kuyucak Mevkii'nde bulunan yeni su deposu yanındaki ağaçlandırma bölgesine ilk etapta 500 fidan dikildi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Çevre Yönetim Müdürlüğü ekipleri fidan dikimini hava şartlarını da dikkate alarak sürdürecekler.