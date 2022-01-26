Kayseri OSB'de yollar açık, çalışmalar sürüyor

Gece boyunca çalışarak yolları ulaşıma açan ekipler, gün boyunca yol genişletme çalışmaları yaptı.

Yoğun kar yağışıyla birlikte çalışmalara başlayan Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü gece boyunca tuzlama ve kar temizleme çalışmaları yaptı. OSB içerisindeki 150 kilometrelik yol ağında 5 adet kar küreme ve tuz serici kamyon, 1 adet yükleyici kepçe, 4 adet kazıcı ve yükleyici kepçe, 4 adet personel taşıma olmak üzere toplam 14 adet araç ve 18 kişilik ekiple 24 saat esaslı çalışıldı.

Yoğun çalışmalar sonucu OSB içindeki yolların tamamı trafiğe açıldı ve ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Kayseri OSB Bölge Müdürlüğü ekipleri açılan caddelerde gün boyunca da yol genişletme çalışmalarını sürdürdü.