Kayseri OSB'den İstihdam Seferberliği 2019'a Tam Destek

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, İstihdam Seferberliği 2019 çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunarak; "İlk kez 2017 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrıları sonrasında başlatılan ve ilimizin büyük bir katkı sağladığı İstihdam Seferberliğinin birinci ve ikincisinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi önemli adımlar attı" dedi.

İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş dünyasına ve girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğunu ve bunların birçoğunun çok önemli destekler olduğunu ifade eden Başkan Nursaçan, 1. ve 2. İstihdam Seferberliğine büyük destek vererek Kayseri'nin ülke genelinde ilk on sırada yer almasını sağlayan Kayseri OSB sanayicilerine teşekkürlerini sundu. Başkan Nursaçan; "Ülkemiz çalışarak, üreterek gelişecek. Ar-Ge olmadan tasarım olmadan özgün ürünler tasarlamadan gelişemeyiz. Hep birlikte var gücümüzle bilim ve teknoloji üretmeliyiz. Birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hareket ettiğimiz sürece üstesinden gelinemeyecek hiç bir zorluk yoktur. 1. ve 2.'sinde olduğu gibi İstihdam Seferberliği 2019'da yine en büyük desteğin Kayseri'den geleceğine ve 'Burası Türkiye Burada İş Var' sloganı ile başlatılan teşvik uygulamaları ile 2019 İstihdam Seferberliği'nde istenilen sonuçlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Biz de Kayseri OSB olarak 70 bin çalışanı ile Kayseri'nin en önemli istihdam merkezi olarak, hizmet binamız içerisinde oluşturduğumuz İstihdam Ofisi ile katkı sağlayacağız. Teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düşüyor. Kayseri'nin değerli iş adamlarına İstihdam Seferberliği 2019'a katılarak, büyük avantajlar sağlayan bu değerli istihdam teşviklerinden faydalanmaları çağrısında bulunuyor ve imkânı olan tüm işverenlerimizin en az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlamasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.