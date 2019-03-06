Kayseri OSB'nin Yeni Yönetiminden KAYSO'ya Ziyaret

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, OSB'nin 1 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurulu'nun ardından yeni seçilen yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile birlikte Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi makamında ziyaret etti.

KAYSO Başkanı Büyüksimitci, seçimlerde güven tazeleyen Nursaçan ve ekibini tebrik ederek başarılı bir dönem diledi. Kayserili sanayici ve işadamlarının çıkarına her türlü projede beraber hareket etmeye hazır olduklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Bizim ayrımız gayrımız yok, ortak amacımız şehrimize, işadamlarımıza ve sanayicilerimize hizmet etmek. Bunu da ortak akılla yapacağız. Ben yeni dönemin kendilerine ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan ise, güzel temennilerinden dolayı Başkan Büyüksimitci'ye teşekkür ederek, Kayseri OSB tarafından yürütülen mevcut işler ve hedeflenen projeler hakkında bilgiler verdi.