Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Akay: "Kayseri Şeker'e yatırım teklifleri geliyor"

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 2011 yılında 176 milyon olan öz kaynağı 879 milyona yükselen Kayseri Şeker'e yatırım teklifleri geldiğini söyledi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yaptığı açıklamada 2011 yılında acze düşmüş Kayseri Şeker'in büyümesi ve gelişmesi için borçlanarak çalışmak durumunda olduğunu ifade ederek, "Borçluyuz ama ödeme kabiliyeti en yüksek seviyedeyiz. Kayseri Şeker'in bir sıkıntıya girmiş durumu yok. Ama birileri küçük hesaplarla, küçük çıkarlarla, menfaatleri, şahsi birtakım ihtirasları için, bitmeyen şahsi hevesleri için, buradan yedikleri ağızlarına tatlı geldiği için Kayseri Şeker'i böyle yaftalamaya çalışıyorlar. Acze düşürdükleri Kayseri Şeker'le borçlu Kayseri Şeker'i birbirine karıştırıyorlar. Kayseri Şeker en güçlü halinde çalışmasını sürdürerek devam ettirecek" dedi.

Birilerinin küçük hesaplarla, şahsi birtakım ihtirasları, bitmeyen şahsi hevesleri için Kayseri Şeker'i yaftalamaya çalıştığını dile getiren Akay, "Kayseri Şeker Fabrikası gerçekten Türkiye'de Türk Şeker'den sonra en fazla fabrika sayısına sahip bir kuruluş. Özelleştirmeden fabrika alan sektörün tek kuruluşu. Fabrika alarak büyümesini ve gelişmesini devam ettiriyor. 2011 yılında bu fabrikaya geldiğimizde o zaman Ocak ayında bu fabrikayı gezmek için içeriye girmiştik. Ben korkmuş, ürkmüştüm, çatılar çökmek üzereydi. Betonun üzerinde paslanmış demirlerin parçaları birikmişti. Tavandan paslanmış demirler düşmüştü. Kafamı kaldırıp baktığımda çatı adeta çökmek üzereydi. Şimdi bu işletme çatısından tabanına kadar makinesi, teçhizatı, her şeyi yenilendi. Kayseri, Şeker Fabrikası'nı yeniden kurdu. Bunlar bedava olmuyor. Bunları yaparken de elbette borçlanacaksınız. Birileri Kayseri Şeker'e çamur atmak, kötü niyetli olarak düşmanca tavırlar geliştirerek ifade kullananlar, borçlu olmakla acze düşmeyi karıştırıyorlar. Kayseri Şeker 2011 yılının Ocak ayında acze düşmüştü, iflas etmişti. Ama Kayseri Şeker şimdi sektörde büyümesini ve gelişmesini devam ettirmek için borçlanarak çalışmak durumunda. Biz yıllardır yüksek karlar sağlayarak ve bu karları sermayeye ilave ederek, bir kısmını hissedarlarımıza dağıtarak, çiftçimize çok fazla kazandırarak, yüksek vergiler vererek, aynı zamanda şirketin sermayesini artırarak bu güne geldik. 2011 yılında 176 milyon olan öz kaynağı şimdi 879 milyon. Bağımsız denetim raporlarına göre 1 milyar 200 küsür milyon. Kayseri Şeker bunu para kazanarak elde etti, bu başarıyı sağladı. Kayseri Şeker'in kayıtlı aktif değeri 3 milyar 308 milyon. Bu kadar hacim içerisinde elbette ki borçlanacak olan kurum Kayseri Şeker. Geçen yıl Turhal Şeker Fabrikası'nı aldık, onun bedelinin ötesinde bir de 380 milyon civarında işletme sermayesi ihtiyacı oldu. Elbette bunları borçlanarak karşılayacaksınız. Biz geçtiğimiz yıl özelleştirmeden fabrika aldıktan sonra ülkemize yapılan ekonomik saldırılardan dolayı faizler yüzde 14'lerden yüzde 36'lara çıktı. Türkiye'deki bütün işletmeler kredi kullanıyorlar, hepsi etkilendi. Biz de dolayısıyla bu faiz yükselmesinden olumsuz etkilendik. Ama ülkemize yapılan saldırıya boyun mu eğecektik? Aksine biz daha fazla kendimizi geliştirmek, büyütmek niyetindeydik. Fabrikanın, çiftçinin, çalışanın gücüne inanıyoruz. Bu inanç çerçevesinde de borçtan falan korkmuyoruz. Çünkü Kayseri Şeker'in bankalar nezdinde itibarı çok yüksek. Türkiye'de parmakla gösterilen kuruluşlar arasında. Türkiye'deki bütün bankalar Kayseri Şeker'e kredi vermek ve çalışmak konusunda adeta yarışıyorlar. Bu bir itibar meselesidir. Borcunu ödeyemeyecek olan birine kimse borç vermez. Biz bunu aslı olan en doğru şekilde yönetmek, borcumuzu zamanında ödeyebilmek. Kayseri Şeker'in bu kadar cirosu içerisinde ne çiftçisinin, ne çalışanının, ne fabrikalarının, ne nakliyecilerinin alacaklarında bir gün gecikme yok. Borçluyuz ama ödeme kabiliyeti en yüksek seviyedeyiz.

Kayseri Şeker'in bir sıkıntıya girmiş durumu yok. Ama birileri küçük hesaplarla, küçük çıkarlarla, menfaatleri, şahsi birtakım ihtirasları için, bitmeyen şahsi hevesleri için, buradan yedikleri ağızlarına tatlı gelmesi sebebiyle Kayseri Şeker'i böyle yaftalamaya çalışıyorlar. Acze düşürdükleri Kayseri Şekerle borçlu Kayseri Şeker'i birbirine karıştırıyorlar. Kayseri Şeker en güçlü halinde çalışmasını sürdürerek devam ettirecek. Bundan hiçbir şekilde tereddüt yok" dedi.

Söylentilerin çalışanları ve çiftçileri daha fazla kenetlediğini aktaran Hüseyin Akay, "Bu söylentilerin nasıl faydası oldu? Kayseri Şeker'in çiftçisi ve çalışanları adeta kenetlendi. Çok uğraşsaydık belki bu motivasyonu sağlayamazdık. Ama bu Kayseri Şeker'e karşı yapılan alçakça saldırılar, haksız ithamlar bizim çiftçi ve çalışanımızı adeta kenetledi. Daha fazla motive etti. Bu bize başarı olarak dönüyor. Musibet gibi görünen şeylerde hayır vardır. Zarar vermeye çalışırlar ama hayra dönüşür. Kayseri Şeker'e iftira edenlere, haksız ithamlarda bulunanlara diyorum ki devam edin. Çünkü Necip Fazıl ne diyor; ‘Ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın' diyor. Ben de onlara diyorum ki bize lazımsınız. Bu anlayışınızı sürdürün, devam ettirin. Çünkü bize fayda sağlıyorsunuz" diye konuştu.

"Kayseri Şeker daima ileri vites"

Çiftçilerin en iyi şekilde işlerine sahip çıktığını sözlerine ekleyen Akay, Kayseri Şeker'e yurt içi ve yurt dışından önemli yatırım teklifleri geldiğini belirtti. Çiftçilere daha faydalı olabilme anlayışı içerisinde teklifleri değerlendirdiklerini aktaran Akay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çiftçimizin emeklerini Allah zayi etmesin. Kazasız bir kampanyayı tamamlamak üzereler. Pancarlarını sökme noktasına geldiler. İnşallah önümüzdeki 15-20 gün içerisinde nakliye işlemleri tamamlanacak ama fabrikamızın çalışması Aralık'ın 20'si ile 30'u arasında tamamlanmış olacak. Çiftçilerimiz işlerine en iyi şekilde sahip çıkıyorlar. Biz bunu görüyoruz. Onlar hiçbir şekilde endişe etmesinler, Kayseri Şeker'de geri vites yok, daima ileri vites. Bu vitesi artırarak gidiyor. Kayseri Şeker'e yurt içi ve yurt dışından çok önemli yatırım teklifleri geliyor. Biz bunları makul bir şekilde değerlendiriyoruz. Bunları değerlendirirken çiftçilerimize daha fazla nasıl faydalı oluruz anlayışı içerisinde değerlendiriyoruz. Şirketimize inansınlar, güvensinler. Biz zaten onlara inanıyor ve güveniyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Bu büyük aile gelişmesini inşallah daha fazla artıracak."