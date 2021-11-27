Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Akay: "Tarihte ilk defa yurt dışındaki şeker fiyatları, Türkiye'den fazla"

Kayseri Pancar ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Tarihte ilk defa yurt dışındaki şeker fiyatları, Türkiye'den fazla" dedi.

Türkiye'deki şeker fiyatlarının düşük olduğu için üretimin az olmasına rağmen şekerin yurt dışına kaçırıldığını aktaran Akay, "Türk Şeker'in 20 milyon 632 bin ton kota belirlemesi bu kadar şeker kullanılacağı anlamına geliyor. Kaldı ki geçen sene kullanılan şeker, bir önceki yıldan devredilenler ile birlikte yaklaşık 2 milyon 900 bin ton oldu. Dolayısı ile Türkiye'de bu seviyede bir şekere ihtiyaç var. 2 milyon 400 bin ton ürettiğiniz takdirde, 500 bin ton şeker açığı oluşacaktır. Bunu bizim yurt dışından karşılama imkanımız yok. Çünkü yurt dışında da bu konuda yani üretimde sıkıntılar yaşanıyor ve ikinci olarak da tarihinde ilk defa yurt dışındaki şeker fiyatları, Türkiye'deki şeker fiyatlarından fazla bir şekilde uygulanıyor. Yani şu anda Londra borsasında şekerin fiyatı 530 dolar. Bugünkü kur üzerinden çarptığımız zaman şekerin tonu 6 bin 400 TL'ye tekabül ediyor. Biz hala en yüksek fiyat olarak 5 bin 600 TL gibi bir fiyat uygulamak zorundayız. Arada ciddi bir fark var. Bu farkın olması daha önce Türkiye'deki şeker fiyatlarının yüksek olmasından dolayı yurt dışından kaçak şeker gelirdi. Şimdi Türkiye'deki şeker fiyatları düşük olduğu için üretimimiz az olmasına rağmen şekerimiz yurt dışına kaçırılıyor. Yani 'Suriye ve Irak'a şeker gitti' şeklinde duyumlar alıyoruz. Bu üretimin eksik olduğu ortamda bir de oralara kaçak şeker gidecek olursa o zaman şeker açığı daha fazla büyüyecek olur" ifadelerini kullandı.

Akay, "Bu sene iklimden kaynaklanan, sektörün çeşitli problemlerinden kaynaklanan sebeplerden dolayı hem pancar üretimi yüzde 10 oranında eksik yapıldı, yine iklimden kaynaklanan sıkıntılardan dolayı verimlilikte de en az yüzde 10 oranında bir düşüş ortaya çıktı. Dolayısı ile geçen sene Türkiye'nin toplam şeker kotasının 400 bin ton şeker üretilmişken, bu sene Türkiye kotasını 200 bin tondan daha fazla eksik gibi görünüyor. Yani ciddi bir oranda düşüş var" dedi.

Akay, "Tarım Bakanlığımız bazı ürünlerde çiftçilerimize tohum desteği veriyor. Bu uygulamanın aynısını pancar üretiminde de yapılması gerekiyor. Tohum desteği verilmesi gerekiyor, ayrıca fiili olarak gübre desteği verilmesi lazım ve gübrenin de temin edilmesi lazım" dedi.