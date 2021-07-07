Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nde Başkan Akay güven tazeledi

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin yapılan 68. Olağan Genel Kurulu'nda kesin olmayan sonuçlara göre 9 bin 83 oy alan Hüseyin Akay yeniden başkanlığa seçildi. Güven tazeleyen Başkan Akay; “Yeni katılan arkadaşlarımızla beraber hepimiz çiftçimizin hizmetkarıyız, hizmet etmeye devam edeceğiz. Kayseri Şeker'i daha ileriye taşıyacağız” dedi.

Kadir Has Stadyumu'nda yapılan kongrede oy sayımının tamamlanmasının ardından mevcut başkan Hüseyin Akay, kesin olmayan sonuçlarla birlikte 9 bin 83 oy alarak yeniden başkan seçildi. Sonuçların gelmesinin ardından çiftçilere seslenen Başkan Akay; kongre esnasında bazı tatsızlıkların yaşandığını ve Kayseri Şeker çiftçisine yakışmadığını aktararak; “Kayseri Şeker 10 yıllık süre içerisinde gerçekten Türkiye'ye örnek olacak güzellikte genel kurullar yaptı. Herhangi bir tartışma, olay olmadan genel kurullar icra ettik. Ama bu günkü genel kurulda maalesef özellikle gerginlik çıkartmak isteyenler ortamı bozmaya çalıştılar, insanların sınırıyla oynamaya çalıştılar ve bazı ufak tefek gerginlikler olduğunu duydum. Keşke olmasaydı, tasvip etmiyorum. Bu tür kuruluşlarda demokratik ortamlarda muhalefetin olması en doğal iştir. Ama, muhalefette de bir ahlak olması lazım, bir edep olması lazım, bir seviye olması lazım. Muhalefet demek sadece iftira atmak, yalan ve dolanla algı oluşturmaya çalışmak demek değil. Nerede FETÖ'cü varsa Allah belasını versin, nerede FETÖ'cü olmayana ‘FETÖCÜ' diyenin de Allah belasını versin. Bugünkü yaşananlar gerçekten Kayseri Şeker'in çiftçisine hiçbir şekilde yakışmıyor” dedi.

“Ayrım yapmayacağız”

Önümüzdeki 4 yıllık süre içerisinde ayrım yapmayacaklarını ve bütün çiftçilerin kendilerinin bir parçası olduğunun altını çizen Akay; “Karşı taraf da aşağı yukarı 5 bine yaklaşan bir oy almış görünüyor. 2017 yılında da söylemiştik, ‘Bunlar bizim çiftçilerimiz, bir parçamız, hiçbir zaman yok sayamayız' demiştim. 4 sene sonra yine aynı şeyi söylüyorum. Bize karşı verilen oylar da değerlidir, bizim çiftçilerimizdir. 4 yıllık süre içerisinde eksikliklerimizi giderecek, bütün çiftçilerimizi kucaklayacak şekilde icraatlarımızı yapacağız. Ayrım yapmayacağız” ifadelerini kullandı.

“Burası yem edilecek bir yer değil artık”

Kayseri Şeker'in Türk çiftçisinin değerli bir kurumu olduğunu da sözlerine ekleyen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker'i daha ileriye taşımak için çalışacaklarının da altını çizdi. Akay; “Kayseri Şeker hem Kayseri'nin, hem Orta Anadolu'nun, hem şeker sektörünün, hem Türk tarımının, çiftçisinin çok değerli bir kurumu. Onun için bu kuruma herkes sahip çıkma mecburiyetinde. Burası kimsenin malı değil, çiftçinin malı. Biz buranın emanetçisiyiz. Bugün bizi seçtiniz, 4 sene layıkıyla bu işi yapacağız Allah'ın izniyle. Ama bu sadece bizim değil bu şehirde yaşayan herkesin böyle bir görevi var. Burası ona buna yem edilecek, gelip de çökülecek yer değil artık. Kayseri Şeker kurumsal, şeffaf, denetlenebilir bir şirket. Sadece ulusal değil, uluslararası bir şirket. Bu yolda ilerleyecek. Destek verdiniz, yeniden seçtiniz. Yeni katılan arkadaşlarımızla beraber hepimiz çiftçimizin hizmetkarıyız, hizmet etmeye devam edeceğiz. Kayseri Şeker'i daha ileriye taşıyacağız” diyerek sözlerini noktaladı.