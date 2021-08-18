Kayseri Pancar Kooperatifi'nde görev değişimi

Kayseri Pancar Kooperatifi Müdürü Uğur Metiner görevini Boğazlıyan Şeker Fabrikası Ziraat Koordinatörü Mesut Karabulut'a devretti.

Uğur Metiner duygularını şöyle ifade etti; "2017 yılından bu yana sürdürmüş olduğum Kayseri Pancar Kooperatifi Müdürlüğü görevini emekli olmam nedeni ile değerli mesai arkadaşım, Mesut Karabulut Bey'e devrederken yeni görevinde başarılar diyorum, hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu. Boğazlıyan Şeker Ziraat Koordinatörlüğü görevinden Kayseri Pancar Kooperatifi Müdürlüğüne atanan ve görevi devralan Mesut Karabulut ise; ‘‘Kayseri Pancar Kooperatif Müdürlüğü görevini başarı ile tamamlayan Uğur Metiner Bey'e teşekkür ediyorum ve bundan sonraki hayatında da başarılar diliyorum” diyerek, Uğur Metiner'e çiçek takdim etti.